Igea: "No hay ni cambios en el Gobierno, ni elecciones"

Jueves, 09 Septiembre 2021 16:26

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), ha asegurado este jueves que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no tiene intención de adelantar las elecciones en la Comunidad.

“No hay ni cambios en el Gobierno, ni elecciones”, ha resaltado Igea durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el PP votara en las Cortes regionales a favor de la iniciativa del PSOE para retirar la reforma de la Atención Primaria en Castilla y León.

Igea ha matizado que trasladaba, como portavoz, la posición de Fernández Mañueco al manifestar que “no está en el ánimo del presidente” la convocatoria de unas elecciones y ha resaltado que el Consejo de Gobierno se han aclarado “un malentendido” recogido en la Proposición No de Ley sobre sanidad rural, como es que no podían retirar un plan que no se ha aprobado por el Consejo de Gobierno.

En tal sentido, ha explicado que el Consejo de Gobierno se desarrolló en “un tono cordial y franco”, reiteró que ambos socios se dicen las cosas a las claras y ha apuntado que el presidente ha dado un abrazo a la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Según ha recalcado, la reunión del Gabinete terminó “con aplausos y abrazo”.

“La confianza es mucho mayor” en este momento, “hemos hablado las cosas con franqueza”, ha manifestado Igea, quien ha argumentado que no es la primera vez que los socios no votan juntos una alternativa y se ha referido a “un error de información” entre los portavoces de PP, Raúl de la Hoz, y David Castaño (Cs), “que llevó al presidente a decir lo que dijo”.

De esa manera, se ha referido a que Fernández Mañueco el lunes, en su respuesta a Luis Tudanca, expresara que iban a votar a favor de la proposición no de ley socialista, lo que ha achacado a “un malentendido en el funcionamiento de las Cortes, en referencia a lo que hablan los portavoces de ambos grupos para coordinar antes del pleno las votaciones.

Igea ha insistido que no existe un plan de reordenación, pero si una Estrategia de mejora de la Atención Primaria con 120 medidas que tienen el respaldo de los grupos de las Cortes, excepto del PSOE que se levantó del grupo de trabajo por “razón política”.

Crisis de Gobierno

"Nunca ha pasado por nuestra mente romper el pacto. Llamé a la presidenta autonómica del partido para comunicarle la situación y comunicarle nuestra intención", ha manifestado.

Sobre el Plan Aliste, Igea ha asegurado que nadie ha dicho que vayan a cerrar consultorios.

"Lo que tengo que hacer es ordenar la asistencia en esos consultorios. Eso es en lo que estamos. ¿Van a ir los médicos a los consultorios? Sí. Y a los domicilios. En el municipio en el que estuvo manifestándose el señor Tudanca el otro día, los facultativos habían ido a domicilio cuarenta veces. Y vamos a seguir yendo cuando sea preciso, a los domicilios y a los consultorios. Con cita previa", ha puntualizado.

Igea ha defendido que en política "no es buena cosa· quedarse paralizado ante un problema.

Sobre un eventual cambio de la consejera de Sanidad, a quienes algunos sindicatos han pedido la dimisión, Igea ha señalado que el acuerdo de Gobierno marca quién nombra a los candidatos en las consejerías y "nosotros no tenemos otro candidato".

En cuanto a la negociación con el PSOE, Igea ha recordado que ha propuesto una cosa que es numéricamente imposible.

"Hágame una propuesta real. Pero deje de mentir a la gente proponiendo cosas que sabe que no puede hacer. Si el presidente de Castilla La Mancha propone un báremo que tiene un médico por cada 2.000 habitantes, ¿qué les dice a los pacientes de Segovia rural, que tiene un médico por cada 520? Proponga algo. Por habitantes, por kilómetro cuadrado... Hágame una propuesta, yo estoy dispuesto a aceptarla. Pero que sea asumible", ha reclamado.

"Vamos a pedir a nuestros facultativos que cumplan las normas, los horarios... Pero no les podemos pedir que hagan lo imposible. La política es para mayores de edad y el PSOE se comporta de la manera más adolescente que se ha visto", ha censurado.