García-Gallardo defiende la automoción en Bruselas

Jueves, 30 Junio 2022 17:48

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha intervenido esta tarde por primera vez en Bruselas para defender al sector de la automoción en la Unión Europea, así como una transformación ordenada que no perjudique “ni a las empresas, ni a los trabajadores, ni a los ciudadanos”.

García-Gallardo –en el marco de la firma de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción, una red política de regiones concebida para trabajar por el éxito de la transición de la industria automovilística europea– ha sido el primer líder regional en tomar la palabra en este debate del Comité de las Regiones por el interés que representa el vicepresidente de la Junta y el sector de la automoción en Castilla y León.

Durante su intervención ha subrayado que Castilla y León “es una región líder en automoción”, por lo que ha considerado “necesario” establecer una alianza como la suscrita “para mejorar la defensa de los intereses de la automoción, de los ciudadanos y de los trabajadores”.

El vicepresidente, sin embargo, ha advertido que “tenemos el deber de cuidar la naturaleza, pero también de decir que los trabajadores de Castilla y León no son los culpables del deterioro del Medio Ambiente”.

“Lo más sostenible es alargar la vida útil de los vehículos”, ha señalado.

Para García-Gallardo, “todas las regiones tenemos el deber de apoyar la innovación, pero no el deber de forzar o imponer transiciones a nuevas formas de transporte”. Ante esto, el vicepresidente ha insistido en que nuestra obligación no pasa por “circunscribirnos a una única nueva forma de movilidad”, ya que puede haber otras “como motores de hidrógeno verde”.

A renglón seguido, García-Gallardo ha manifestado que “es nuestro deber abrirnos a nuevas industrias auxiliares como de baterías”.

“Debemos crear nuevas infraestructuras, pero no imponerlas, defender las conquistas sociales de los más humildes. Defender el derecho a tener vehículo en propiedad y acceder con él al centro de la ciudad. No necesitamos zonas de baja emisión sino de altos nacimientos. Hemos de defender el interés general y no de los lobbies en particular. No debemos precipitar el futuro, anticipar formas de movilidad para las que no estamos preparados, si no queremos que la industria del automóvil y la prosperidad sean parte del pasado”, ha apostillado.