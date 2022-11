El milano real busca la Comunidad en invierno

Miércoles, 02 Noviembre 2022 13:49

Castilla y León alberga durante el invierno la mayor población de milano real del mundo.

El director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, acompañado de Rocío Sicre, directora general de EDP Renewables (EDPR) España y de Joaquín Sanz-Zuasti, coautor y coordinador del libro, han presentado esta mañana la obra 'El milano real. Biología y conservación'.

El libro es fruto del proyecto que bajo el título 'Actuaciones para la conservación del milano real en Castilla y León', se ha estado realizando desde el año 2014, gracias a la colaboración de la Fundación Patrimonio Natural, EDPR y la Fundación EDP y que finalizó en el 2020.

Gracias a este proyecto se ha podido profundizar en los aspectos más significativos del milano real: su biología, la identificación de los principales factores de amenaza y la ampliación de la información acerca de su distribución, su población y tendencia.

A partir del III censo nacional de milano real en España la Junta de Castilla y León inició un trabajo de seguimiento y estudio de las poblaciones de milano real con censos de las poblaciones reproductoras e invernantes en las nueve provincias de la Comunidad.

A su vez, y a través de la Fundación Patrimonio Natural, se contrató a un equipo de biólogos que comenzó un estudio de la especie con diferentes acciones encaminadas a profundizar en aspectos importantes de su biología mediante el marcaje científico de ejemplares con emisores GPS/GSM.

Además, durante un periodo de cinco años se han ejecutado otras acciones de seguimiento de poblaciones reproductoras, estudios de la alimentación, determinación de las principales amenazas, desarrollo de acciones para mejorar su alimentación, y campañas de sensibilización y divulgación que han permitido realizar una “fotografía real” de su situación. Dentro del proyecto se realizaron campañas de concienciación dirigidas, tanto al público en general como a colectivos sensibles con el milano real.

Todo este trabajo se ha plasmado en el libro 'El milano real. Biología y conservación' que se acaba de publicar, gracias a la colaboración de EDP Renewables. La obra escrita por Joaquín Sanz-Zuasti, Tomás Velasco, Bernardo Arroyo, Miguel Rico, Ana Bermejo y Javier de la Puente se compone de 431 páginas divididas en bloques temáticos, lo que facilitará a los biólogos, ornitólogos y aficionados conocer más en profundidad a esta especie amenazada.

A lo largo de los capítulos se van detallando, de una manera amena y técnica, un compendio de informaciones sobre los diversos aspectos de su biología, su distribución y situación poblacional en el mundo, así como las causas de su declive.

El estado de conservación del milvus milvus, que se encuentra catalogado como en peligro de extinción en la península ibérica, es igual que otras especies emblemáticas de aves, tales como el urogallo, el águila imperial y el quebrantahuesos.

A lo largo de los capítulos, los autores han realizado una revisión bibliográfica, a nivel mundial, de la distribución y población del milano real, lo que convierte a la publicación en el mayor, más detallado y más actualizado compendio de información sobre esta especie.

Uno de los capítulos está dedicado a las medidas pioneras de conservación que se han llevado a cabo por la Junta Castilla y León en nuestra Comunidad, repasando algunas de las que se realizaron para conseguir revertir la tendencia descendente de su población.

En los años 90 del siglo pasado, la Comunidad colaboró con el gran proyecto de reintroducción del milano real, encabezado por la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) y que ayudó al éxito de este programa europeo.

El libro está editado por la Fundación Patrimonio Natural y se puede adquirir en las Casas del Parque de la Comunidad al precio de 45 euros.

Su situación en Castilla y León

El libro recoge los censos y seguimientos elaborados por los equipos técnicos y personal de campo (agentes medioambientales ambientales y celadores de medio ambiente) de la Junta de Castilla y León con el apoyo de la Fundación Patrimonio Natural.

Castilla y León es la comunidad con mayor población de milano real en España, tanto durante la reproducción como en invernada.

Durante la época de cría (marzo-julio) la población residente no supera los 3.000 individuos y se distribuye irregularmente por la orla forestal de la región. Los núcleos reproductores más importantes se sitúan en la mitad meridional, principalmente en las dehesas ganaderas de encinas y robles de Salamanca y Zamora, y en el piedemonte del Sistema Central en Ávila y Segovia.

El tercer censo nacional del 2014 estimó la población reproductora en 1.298 parejas, pero una revisión posterior la redujo a 1.067 parejas.

La provincia de Salamanca albergó la mayor población con más de 500 parejas, que junto a las de Zamora, Segovia y Ávila sumaron el 90 % de la población reproductora de Castilla y León.

Desde los años 90 del pasado siglo, la población reproductora mostró una importante disminución cifrada en alrededor de un 50%, llegando a desaparecer en muchas comarcas agrícolas. A partir del 2014 parece tener una tendencia favorable con un ligero aumento de sus poblaciones en los principales núcleos de nidificación.

En la época invernal (octubre-febrero) se suman los efectivos migrantes procedentes de latitudes norteñas, por lo que es relativamente abundante en la mayor parte del territorio, con un par de decenas de miles de ejemplares repartidos por las campiñas, los valles de los principales ríos y las dehesas ganaderas.

Sobre la especie

El milano real es una rapaz de mediano tamaño de aproximadamente un kilo, 170 centímetros de envergadura y cola profundamente ahorquillada, que cría principalmente en Europa, donde se encuentra el 95% de su población mundial.

Las poblaciones del centro y norte de Europa son migradoras de media distancia e invernan en la zona mediterránea (España, Portugal, Francia e Italia), mientras que las poblaciones meridionales son sedentarias o realizan desplazamientos de poca distancia durante el invierno, un comportamiento que está cambiando en los últimos años como se muestra en este libro.

Esta rapaz se reproduce en la actualidad en 26 países, estando las mayores poblaciones en Alemania con alrededor de 15.000 parejas y Reino Unido con alrededor de 6.000 parejas. En nuestro país se estimó la población reproductora en torno a las 2.400 parejas en 2014, mientras que en invierno fueron estimados unos 50.000 ejemplares, la mayor concentración de esta especie en el mundo.