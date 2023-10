Demanda convocar Conferencia Sectorial de Inmigración

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha solicitado al Gobierno de España la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Inmigración, al igual que ya han hecho otras comunidades autónomas, como la de Madrid.

La titular de Familia ha trasladado que, si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no efectúa esa convocatoria en 48 horas, la Junta de Castilla y León realizará esa petición de manera formal “por escrito”.

Tal y como ha manifestado la consejera, el Ejecutivo central “no puede seguir siendo desleal con la Junta como lo ha sido hasta este momento”.

Y ha apremiado al ministro Escrivá a la reunión del Estado y las comunidades autónomas porque la crisis migratoria de Canarias “debe ser una prioridad nacional”.

De hecho, aunque la entrada y salida de migrantes del país es competencia estatal, no sucede lo mismo con la asistencia y ayuda material a estas personas.

“La atención social, sanitaria, educativa o de tutela en el caso de que haya menores no acompañados son competencias de la Comunidad. Estos recursos no se pueden organizar si no se contacta previamente con la Junta”, ha añadido.

Al igual que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer, Blanco ha reiterado que “Castilla y León es una tierra solidaria y de acogida y eso implica atender bien a unas personas que huyen de situaciones muy difíciles”. Por tanto, es necesario que exista “coordinación, colaboración y lealtad entre administraciones”, una voluntad que “el Gobierno de Sánchez no está teniendo”, ha añadido.

De ahí que, para acabar con el “oscurantismo” en la gestión de la crisis migratoria y la distribución de inmigrantes, se haga esencial la convocatoria de dicha Conferencia.

“Hemos vivido dos crisis humanitarias muy graves en las que Castilla y León ha sido tierra de acogida. Durante la pandemia tuvimos la de Afganistán y, posteriormente, la de Ucrania. Aun así, desde 2018 no se ha convocado a las comunidades a la Conferencia Sectorial de Inmigración”. Por ello, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha insistido en que “no es la primera vez” que el Ejecutivo central se comporta de esta manera.

Blanco ha expresado la disposición en todo momento de arrimar el hombro en esta crisis, puesto que Canarias “es parte del Estado español y una Comunidad amiga de Castilla y León”.

No obstante, para garantizar la eficacia en la atención, la Administración autonómica necesita conocer previamente cuántos inmigrantes van a venir, en qué condiciones y qué política migratoria se va a aplicar para planificar los recursos.

Sin embargo, en esta ocasión concreta, la Junta se ha enterado de la llegada de inmigrantes “al día siguiente de que ya estuvieran en Medina del Campo”.