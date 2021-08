Comienza la IX edición del Festival Internacional de Circo

Miércoles, 25 Agosto 2021 06:59

La IX edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y Leon, ‘Cir&Co’ ha comenzado con la inauguración de las exposiciones ‘El arte del circo’ en el Colegio Oficial de Arquitectos de Ávila y ‘Marcelino, el príncipe de los payasos’ en la Biblioteca Pública de Ávila.

La IX edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, ‘Cir&Co’ llenará las calles de Ávila hasta el domingo 29 de agosto.

La novena edición de ‘Cir&Co’ cuenta con un atractivo programa que incluye tres estrenos mundiales, un estreno en España y nueve en Castilla y León, dentro de un amplio programa con la participación de 27 compañías de las que ocho son internacionales (Francia, EE.UU., Kenia, Brasil, Japón y Canadá); 11 procedentes de siete Comunidades Autónomas, y ocho de Castilla y León.

El objetivo de la Consejería de Cultura y Tursimo, es convertir a la Comunidad en un referente de las artes escénicas a través de festivales regionales como ‘Cir&Co’ que posicionan a ciudades como Ávila, Bien Patrimonio Mundial, en el mejor escaparte patrimonial y artístico donde contemplar y disfrutar de la actualidad mundial de las artes circenses, con propuestas y montajes de primer nivel, con una programación de calidad a la altura de este importante cita de referencia nacional e internacional.

‘Cir&Co 2021’ más internacional

El festival contará en la presente edición con 27 compañías, destacando el importante impulso a la participación internacional. Las ocho compañías internacionales que participaran en ’Cir&Co’ son: David Shiner, Yi Fan, Cirque Content Pour Peu, The Black Blues Brothers, Jessika Arpin, Meriko, Stéphanie Bouchard y Les Spectacles del 23, procedentes de Estados Unidos, Francia, Kenia, Brasil, Japón y Canadá. Las compañías españolas llegarán desde siete Comunidades Autónomas – Cataluña, Baleares, Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra y Galicia- y son las siguientes: La Bella Tour, Cris-is, Manipulats, 23 Arts Produccions, La Industrial Teatrera, Animasur, Bambolea, Hutsun + Otrtzi, Akelar, Oriol Borrás y Traspediante y Pistacactro. Y de Castilla y León estas otras ocho compañías: Diámetro 13, El Gran Rufus, Ramiro Vergaz, Vueltos de Rosca, Casi Circo y Nueveuno, La Luz de las Delicias, Ket y A punto de nieve.

Además, a nivel internacional, el Festival acogerá el VIII Encuentro de Escuelas de Circo ‘CRECE’ con artistas procedentes de España, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, Brasil, Argentina y Colombia y que participarán con procesos creativos abiertos al público en el estreno absoluto de ‘NADIE’ que estrenarán el viernes y sábado en el Episcopio.

La programación de ‘Cir&Co 2021’ cuenta con tres estrenos mundiales, un estreno en España y nueve en Castilla y León. Espectáculos de clown, acrobacia, malabares, telas aéreas, trapecio fijo, mástil chino, manipulación de objetos, funambulismo, equilibrios, rueda cyr, zancos y magia podrán contemplarse en una ciudad que se vuelca con el ‘mayor espectáculo del mundo’.

Novedades ‘Cir&Co 2021’

La programación de ‘Cir&Co’ contempla, por primera vez, la Gala circense de la Asociación de Artistas Profesionales de Circo de Castilla y León-CCLAP, con la participación de cinco artistas de Castilla y León, como son Andrés Vázquez, Isaac Posac, Estrella Escudero, Clara A punto de nieve y Sofía Núñez, que ofrecerán sus acciones de acrobacias verticales, malabares de luz, telas aéreas, mástil chico o trapecio fijo. La Gala estará conducida por Herminio Campillo, actor, malabarista, monociclista y payaso.

Además, el viernes por la mañana está programado un exclusivo taller de clown ‘It’s not about the banana’ a cargo del estadounidense David Shiner. La explanada del Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte será testigo de la proyección de la película “Monsieur Chocolat”, la historia del enorme éxito que alcanzó el primer hombre de color que trabajó en un circo francés y que sirvió de inspiración a otros artistas de la época como Toulouse Lautrec o los Hermanos Lumière. Asimismo, el Colegio de Arquitectos celebrará la Jornada de Reflexión “Arquitectura y Cir&Co”.

Todos los visitantes podrán disfrutar de las dos exposiciones inauguradas hoy, relacionadas con el mundo del circo. El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León acoge la exposición “El Arte del Circo” que reúne obras litográficas de sus más conocidos prescriptores Picasso, Chagall, Rouault, Leger, Françoise Gilot –la madre de Claude y Paloma Picasso-, Miró, Appel, Dubuffet, Choubrat y Toulouse-Lautrec. Por su parte, en la Biblioteca Pública de Ávila se sitúa la exposición “Marcelino: El Príncipe de los payasos”, una exposición cedida por la Diputación Provincial de Huesca y dedicada a la figura de este famoso payaso de comienzos del siglo XX, todo un referente para profesionales y artistas circenses.

Cultura Segura

El Festival Internacional de Cir&Co está organizado por la Consejería de Cultura y Turismo con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila. Para su correcto desarrollo se ha establecido un protocolo de seguridad con aforos limitados y ajustados a las directrices marcadas por las autoridades sanitarias. Además, se ha priorizado la venta de entradas a nivel online, con precios populares a 2 € y toda la información se podrá conseguir a través de los canales online del Festival: página web y redes sociales en Twitter e Instagram.

Más información: www.circocyl.es