Cir&co 2024 impulsa su internacionalización con participación de compañías de ocho países

Sábado, 10 Agosto 2024 12:22

El XII Festival Internacional de Circo de Castilla y León sigue apostando por su internacionalización al contar este año con la participación de 34 compañías, de las cuales 13 son internacionales, procedentes de Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Argentina, Chile y Finlandia, y el resto, de España, que cuenta con 21 compañías.

Cir&co, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial, continúa confiando en compañías y artistas de diferentes nacionalidades, impulsando el carácter internacional del Festival, consolidado a lo largo de sus doce ediciones.

Este impulso también llega de la mano del número de estrenos que se presentan en el Festival, en este caso con uno mundial y seis en España, gracias a una novedosa y vanguardista programación, que sitúa a Ávila y a Castilla y León como referencia de las artes circenses a nivel nacional e internacional.

La programación de Cir&co 2024 incluye siete compañías de Francia: CIE V.I.R.U.S, que presentará una inteligente combinación de atracción de feria, espectáculo de calle y exposición artístico-mecánica con ‘Le Manège de Mr. Gaillard’, en el Parque de San Antonio; CIE. AVIS DE TEMPÊTE, que llevarán su espectáculo ‘La Promesse du Vide’ hasta la plaza del Mercado Chico; CIE. GRANDET DOUGLAS, que sorprenderá en el Parque de San Antonio con una estructura móvil especial y un piano tan ligero que desafía la gravedad en su espectáculo ‘Le Contrevent’.

LES P’TITS BRAS ofrecerá el estreno mundial de ‘Vent d’Ouest’, un espectáculo de circo aéreo y humor, en la plaza del Mercado Chico. Desde Francia también llegarán LO LUDENS, con sus juegos clásicos e insólitos ‘Jeux’. CIE. LIQUIDATION TOTALE mostrarán sus criaturas insólitas, con ‘Deux Choses Lune’ en el Parque de San Antonio, mientras que la percusión, metales y música electrónica de MELOTRONIC BRASS BAND recorrerá las calles de Ávila con su animado espectáculo ‘On the run’.

Desde Italia llegará NADIA ADDIS con su espectáculo de objetos ‘Brigitte et le petit bal perdu’. Procedentes de Suiza, regresa la compañía NICOLE ET MARTIN con el espectáculo ‘Vasilisa’ en la carpa del Atrio de San Isidro. Y desde Bélgica, THÉÂTRE DU N-OMBR-ÎLE, que ofrecerá seis pases en la plaza de la Catedral del espectáculo ‘Le grand cirque des ombres’. CIRCO AEREO es la principal compañía de circo finlandés, creada en 1996 y que se estableció en Francia en 2001, y traerá hasta Ávila su espectáculo de circo de objetos ‘Un cirque plus juste’.

El Palacio Superunda Caprotti se llenará de actividad para disfrutar en familia con las actuaciones de la compañía argentina CHIMICHURRI, que ofrecerá ‘Puntada sin hilo’, mientras que los chilenos CIA. PENÉLOPE Y AQUILES traerán su aclamado espectáculo ‘El señor de las peonzas’.

Las entradas para los espectáculos de interior están disponibles a precios populares en la página web del festival Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&co 2024