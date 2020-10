Casado: los datos de Soria son "espectaculares"

Martes, 06 Octubre 2020 21:25

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha calificado este martes de "espectaculares" los datos respecto a la afección del COVID-19 en Soria.

Preguntada durante la sesión de control del Gobierno autonómico en el pleno de las Cortes por la situación de la Atención Primaria en Soria, Casado ha estimado que los datos son "espectaculares" por pasar de ser una provincia con la incidencia acumulada más alta, a tener a día de hoy una incidencia de 201 contagios por 100.000 habitantes en 14 días frente a los 374 de media en la Comunidad.

Además ha añadido que la incidencia a siete días es de 59 casos por 100.000 habitantes, por lo que ha indicado que Soria está en los límites recomendados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Respecto al refuerzo del sistema, ha detallado que de los 3.141 profesionales contratados en Castilla y León, 542 han sido para Atención Primaria, y de ellos 66 en la provincia de Soria, donde ha habido 46 rastreadores.

Casado ha defendio que los profesionales de Atención Primaria atienden a 60 personas diarias mediante consulta telefónica, "reconocida por sociedades científicas y el Colegio de Médicos como una auténtica consulta complementaria", aunque ha precisado que la Junta quiere retomar la actividad presencial.

Respecto a Valladolid y preguntada sobre si podrá afrontar la segunda ola, Casado ha explicado que la consejería utiliza proyecciones con tasas de ataque del 15, 25 y 35 por ciento, donde esta última sería similar a lo ocurrido en marzo, y en este momento la provincia mantiene una "curva aplanada" en el 15 por ciento.

"Vamos a poder resistir si no cambia para nada la curva, que está donde está gracias a los profesionales. Si nos mantenemos en esa curva no va a colapsar y se va a poder dar respuesta eficiente a pacientes COVID y no COVID", ha asegurado.

Ha detallado, por otra parte, que la reserva estratégica de material y equipamiento médico puede abastecer las necesidades del sistema "para varias semanas" y cuenta con la reserva de 569 respiradores.

Ha recordado que las camas UCI han aumentado un 67 por ciento en Castilla y León al pasar de 166 a 248, siendo 28 de ellas de los centros hospitalarios de Valladolid.

En otra pregunta de la sesión de control, la consejera ha asumido que la situación en Palencia "preocupa" ya que "ha ido mucho más deprisa" de lo esperado, aunque ha asegurado que "el hospital ahora mismo funciona" con un 86 por ciento de ocupación de plazas UCI.