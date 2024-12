Bryam Adams, cabeza de cartel en "Músicos en la Naturaleza"

Miércoles, 04 Diciembre 2024 13:16

El festival Músicos en la Naturaleza, en su décimo octava edición, tendrá como cabeza de cartel al cantante Bryan Adams.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado esta mañana al cabeza de cartel de la decimoctava edición de Músicos en la Naturaleza, que se celebrará el 7 de junio en la localidad abulense de Hoyos del Espino.

Bryan Guy Adams nació en Ontario (Canadá) en 1959. Es un guitarrista, cantante, compositor, fotógrafo y filántropo. Desde que empezó su carrera profesional, hace más de cuatro décadas, ha vendido más de cien millones de copias, incluyendo álbumes y sencillos en todo el mundo.

’Roll With The Punches 2025’ es el título de su nueva gira, con la que está recorriendo el mundo con un gran éxito de público y crítica.

Sus discos le han valido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones a los Oscar, cinco a los Globos de Oro, un premio Grammy y 20 premios Juno.

Bryan Adams está considerado como uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock, con un directo enérgico y emocionante que abarca hits de todos los tiempos. En su trayectoria ha lanzado 17 álbumes de estudio, con el más reciente 'So Happy It Hurts' (nominado al Grammy), Pretty Woman – The Musical o el álbum Classic pt. I y pt. II. Su último álbum 'Bryan Adams Live At The Royal Albert Hall 2024' fue grabado durante tres noches en mayo de 2022 en el histórico recinto londinenses, donde interpreta sus icónicos álbumes 'Cuts Like A Knife', 'Into The Fire' y 'Waking Up The Neighbours'.

Con temas atemporales e intergeneracionales, con inmensas baladas como 'Everything I Do (I Do It for You)' o 'Heaven', su guitarra, el bajo o la armónica le permiten conectar con el público desde el primer acorde.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 5 de diciembre a las 10:00 horas en la web oficial del festival www.mngredos.com y en www.entradas.com al precio de 75 euros más gastos de distribución.

Sobre Músicos en la Naturaleza

Músicos en la Naturaleza viene desarrollándose desde el año 2006 y ha contado con la participación de algunas de las leyendas de la música nacional e internacional. Por el escenario del festival han pasado, entre otros, Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O´Riordan, Rod Stewart o Maná, y nacionales como, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C. Tangana, Melendi, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Amaral o Nacha Pop.

En estas 17 ediciones, más de 178.000 personas han podido disfrutar de buena música en la Sierra de Gredos, generando un impacto económico en la zona de en torno a 27 millones de euros.

El club de los 100 millones de discos

Bryan Adams se suma a la larga lista de artistas que se han subido al escenario de Hoyos del Espino y que han vendido, a lo largo de su carrera, más de 100 millones de discos. Así, el ranking de Músicos en la Naturaleza lo encabeza Rod Stewart, seguido de Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, John Fogerty, The Beach Boys y Deep Purple.