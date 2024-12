Tudanca pide un proyecto a quien quiera liderar el PSOE regional

Viernes, 20 Diciembre 2024 08:44

El secretario general del PSOE Castilla y León y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, sigue con intención de presentarse en enero a las primarias de su partido en la región y ha pedido a cualquier posible alternativa, entre las que suena el nombre del alcalde de Soria, que presente un proyecto.

Así lo ha defendido este jueves, en el tradicional desayuno de Navidad con la prensa, resaltando que “el único fin en política es ser útil a la gente y ayudar a mejorar la vida de los castellanos y leoneses”.



El alcalde de Soria, Carlos Martínez, sigue llamando a la unidad de la militancia de Castilla y León, para que exista una única lista de consenso y no sea necesario llegar a un proceso de primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León.

“Solo me importa Castilla y León. A eso me he empleado y me seguiré empleando mientras los militantes del PSOE quieran que lo siga haciendo”, ha reiterado Tudanca.

Tudanca ha señalado a los periodistas que no anunciará nada sobre su futuro, que definitivamente se resolverá el próximo 7 de enero, fecha fijada para presentarse a las primarias del partido.

El proceso se abrirá el 7 y 8 de enero con la presentación de precandidaturas al XV Congreso Autonómico, previsto para el 22 y 23 de febrero en Palencia.

Tudanca ha señalado que su futuro estará donde digan los militantes socialistas en la Comunidad, “no un dedo divino”.

En este sentido ha defendido que el proyecto que ha encabezado en la Comunidad en la última década sigue siendo ganador.

Tudanca ha reconocido que le gustaría que sólo hubiera una candidatura, pero ha advertido que no pasaría nada si finalmente hay varias.

Tudanca ha pedido a quien quiera dar el paso de presentarse a las primarias que presente un proyecto.

“Que diga para qué, porque para cambiar una cara por otra no tiene sentido”, ha resaltado.