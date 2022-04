TRIBUNA / Primer discurso de Soria ¡Ya!

Lunes, 11 Abril 2022 21:54

Ángel Ceña, portavoz de Soria Ya! en las Cortes regionales, ha realizado el primer discurso en las Cortes regionales donde ha señalado al candidato popular a la presidencia de la Junta, que para su desgracia, como sorianos, "parece que no nos ofrece sino más de lo mismo".

Primer discurso de Soria ¡Ya! en las Cortes regionales

Señor Presidente, señoras y señores procuradores, hoy es la primera vez que Soria ¡YA! alza la voz en este estrado y en este Parlamento. Estamos hoy aquí con la legitimidad que nos dan 21 de años de movilizaciones en la calle y la fuerza de los votos de nuestros ciudadanos, que han apoyado nuestras reivindicaciones masivamente. Nada menos que un total del 43 por ciento de los votos emitidos en la provincia de Soria.

Estamos aquí como resultado de la absoluta falta de compromisos de la Junta de Castilla y León con Soria. Somos el resultado de más de 35 años de olvido y abandono, y los sorianos a través de esta candidatura hemos dicho basta. Los ciudadanos de Soria se han manifestado claramente en contra de las políticas, o mejor dicho contra la falta de ellas, de la Junta de Castilla y León en las últimas décadas. Unas políticas que nos han hecho sentir olvidados y abandonados. Hemos sido el furgón de cola de esta Comunidad. No nos hemos sentido integrados.

Han sido muchos años de planes especiales que se quedaban en el camino, de promesas incumplidas, de notas de prensa que presentaban proyectos fabulosos y luego se quedaban en nada, incluso de obras en las que se invertían millones de euros, como la Ciudad del Medio Ambiente, y que luego quedaban abandonadas. Abandonados como nos sentimos los sorianos por la Comunidad Autónoma que ustedes han dirigido desde que yo tengo memoria. Y hoy hemos asistido a más declaraciones grandilocuentes.

Muchos planes genéricos y muchas palabras inconcretas. Pero hasta hoy todo ha quedado en nada. Nada a lo que los ciudadanos sorianos se puedan agarrar. Nada que nos permita ser siquiera moderadamente optimistas. Lo que Castilla y León y Soria necesitan son acciones decididas, concretas y urgentes. Es muy curioso que cuando hemos hablado con ustedes, comparten el diagnóstico y su gravedad, comparten incluso las medidas, el tratamiento para hacer frente al problema, pero no lo ponen en marcha.

En definitiva señorías, es el momento de los hechos, no el de las buenas palabras. A lo que ustedes se han dedicado es a dejar "pasar el tiempo", condenándonos a los sorianos y al resto de castellanos y leoneses a la desaparición tanto demográfica como económica. Ustedes, con sus preocupaciones por mantenerse en el poder, no quieren verlo, pero el principal problema que tiene esta Comunidad autónoma es la despoblación.

Así lo perciben los castellanos y leoneses, situando a la despoblación como la primera de sus preocupaciones, por encima del paro o de cualquier otra cuestión. En estos años, desde que se puso en marcha esta Comunidad Autónoma, la población soriana ha descendido en un 12 por ciento. El 49 por ciento de los nacidos en Soria viven fuera de la Comunidad. No es exclusivamente un problema de Soria, pero en Soria es más grave. En Soria ya no tenemos margen. En Castilla y León, desde el inicio del proceso autonómico, la población ha disminuido en un 7,74 %, nada menos que en 200.000 personas. Todo ello en un contexto en el que el conjunto de España crecía a un ritmo imparable. Hasta en un 25 por ciento.

Llama la atención la preocupación en el pacto de gobierno PP - VOX por la inmigración ordenada. Y llama la atención sobre todo porque nosotros entendemos que el principal problema demográfico de Castilla y León, y que además no es de ahora, sino de hace décadas, es la emigración. Lamentablemente somos una región de emigrantes y la inmigración no ha sido hasta ahora ningún problema. Comencemos por crear las condiciones para que nuestros jóvenes no se tengan que marchar antes de empezar a poner trabas a los que quieran venir. Uno de cada cuatro jóvenes nacidos en Castilla y León, vive fuera y esta cifra asciende a un 38 por ciento en el caso de los jóvenes titulados.

Según el análisis de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, el 76 por ciento de los municipios de Castilla y León están en una situación muy grave en términos demográficos. Pero más concretamente, en la provincia de Soria un total de 126 municipios, el 70 por ciento del total, están en riesgo muy grave de desaparición. No se ha abordado el problema con seriedad. No se han puesto medidas, no se han realizado planes serios que aborden este problema a largo plazo y de manera efectiva. Algo se ha hecho mal. Muy mal. Y ustedes son cómplices de ello, al igual que el Gobierno de la Nación. Señor Fernández Mañueco, le he escuchado decir que el problema de la despoblación no es exclusivo de Castilla y León, sino que es un problema nacional y europeo, escurriendo así su responsabilidad personal, en tanto que gestor de estas políticas, o ausencia de las mismas.

Pero las cifras son tozudas. España crece en habitantes y lo hace de forma indudable, mientras que Soria y Castilla y León se quedan atrás. No puede haber complacencia ninguna ante estos datos. Hay que ponerse manos a la obra y trabajar por y para la España Vaciada. Hace dos años y medio, en el anterior debate de investidura, usted señor Fernandez Mañueco reconocía el fenómeno de la despoblación como “el mayor desafío al que se enfrenta esta Comunidad Autónoma” y habló de la creación de un grupo de “expertos independientes”.

Desde Soria ¡YA!, pensamos que ya ha pasado el tiempo de los análisis y de los grupos de expertos, hay que ponerse a trabajar y hacer frente a este problema. No podemos seguir mareando la perdiz. Es necesario un gran pacto o acuerdo político en esta Comunidad Autónoma para hacer frente a la despoblación.

Sin embargo, leyendo los términos del acuerdo que han firmado PP y VOX no parece que la despoblación sea su principal desafío. Igual están esperando que el problema se solucione solo. De los 11 ejes de gobierno que anuncian, no aparece la despoblación hasta el eje número 10 y ni siquiera de forma específica: “apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación como centro de las políticas públicas”.

Cómo se puede ver un eje de gobierno abstracto y absolutamente falto de concreción como para pensar que este nuevo gobierno por fin se va a tomar en serio este problema. Pero de las 32 acciones de gobierno anunciadas en el pacto, nos es de nuevo hasta la acción número 29 cuando se afirma “consideraremos el problema de la despoblación y las políticas de demografía una cuestión prioritaria en coordinación con todas las Administraciones Públicas.”

De nuevo una inconcreción apabullante, para abordar una cuestión que los propios ciudadanos castellanos y leoneses consideran el mayor problema que tiene esta Comunidad. Cuando el nuevo gobierno decida hacer frente, de una vez y con seriedad a este problema, nos encontrará con la mano tendida, como no puede ser de otra manera. Es un problema de Comunidad, un problema de Estado en el que hemos de colaborar todos.

Y una de las cuestiones que ha de abordar con urgencia este parlamento es impulsar una Ley contra la despoblación y para la repoblación, con definición y establecimiento de niveles de zonas despobladas, según los criterios utilizados por la Unión Europea. A partir de esta definición de despoblación se podrá elaborar toda una estrategia transversal de despoblación con incentivación positiva en todas las líneas de subvenciones, incentivos fiscales, de infraestructuras digitales, de transporte de viajeros, etcétera, para beneficiarios ubicados en zonas muy despobladas. Ya hace tiempo que los Reglamentos europeos establecen que fondos como el FSE, el FEADER y el FEDER han de abordar los problemas de las zonas que padecen desventajas demográficas graves y permanentes.

Pues bien, ahora que se está redactando el Programa Operativo de Castilla y León 2021-2027, señor Fernández Mañueco, le pedimos que se preste especial atención en el reparto de los fondos a las zonas NUTs3 de Castilla y León que tengan menos de 12,5 habitantes/km2. Para eso están los fondos europeos, para corregir los desequilibrios. Sin embargo la provincia de Soria en el último reparto tan solo recibió un 2 por ciento del total de fondos. Y eso a pesar de que la densidad de población de la provincia de Soria es de 8,6 hab/km2, la más baja de España. . Es cuestión de voluntad política. Se puede hacer, -no sólo lo permiten los reglamentos europeos, sino que -la Comisión Europea lo quiere, - es justo con los territorios despoblados, - serviría para corregir los desequilibrios territoriales, -sería una medida concreta y efectiva de gran calado- y devolvería parte de la fe perdida por los ciudadanos en sus representantes. Sanidad. Respecto a la sanidad, hay tantas cosas de las que hablar que los cuatro años de legislatura se nos quedarían cortos.

En su acuerdo de gobierno con VOX habla de que garantizarán la sanidad pública, reforzando las inversiones y los presupuestos, fundamentalmente en atención primaria. Es curioso que esta referencia a la atención primaria ya estaba en su discurso de investidura de hace dos años y medio y también figura en el programa electoral del Partido Popular donde asegura que garantizarán la asistencia en los consultorios locales.

Pero de nuevo en esta materia, la realidad es tozuda. Esta asistencia médica en los consultorios locales se ha visto muy reducida. Antes había uno o varios días a la semana de asistencia sin cita. Ahora se hace con cita previa, algo que entorpece y dificulta el servicio. Hay que recordar que muchos de los pacientes de estos núcleos rurales son mayores y a ciertas edades, internet y el móvil inteligente les supera. De nuevo las dificultades de Soria quedan olvidadas y ustedes no hacen sino aumentar la brecha existente.

Hay que prestar esta asistencia sanitaria a todos, sin discriminación por el lugar de residencia. Lo mismo pasa con la atención sanitaria de forma telefónica. En los centros de salud se ha reforzado la telefonía pero a veces los pacientes están toda la mañana llamando y no consiguen contactar, y se quejan. Esto hay que cambiarlo.

El modelo debe de cambiar, sí o sí, pero tiene que ser para mejorar, no puede perder nadie, y mucho menos los pacientes de las zonas rurales o despobladas. Hay que recordar que en estas zonas rurales, si no hay servicios médicos de calidad, la gente se va. En muchas ocasiones se nos repite como un mantra que no hay médicos que quieran venir a Soria o a otros territorios de la comunidad como por ejemplo el Bierzo. Parece ser que estamos muy lejos o que no ofrecemos los suficientes incentivos. Es una excusa que no es aceptable. La obligación de la Consejería de Sanidad es buscar soluciones.

Soria está geográficamente rodeada por otras cuatro comunidades autónomas, y al menos en tres de ellas, Castilla La Mancha, Navarra y La Rioja las condiciones que se ofrecen a los médicos son muy superiores a las que se ofrecen en Castilla y León.

¿Por qué la JCyL trata o paga peor a los médicos que otras comunidades limítrofes? Para venir a Soria tendrían que tener incentivos no sólo económicos sino de progresión profesional y contratos más largos. El Colegio Oficial de Médicos de Soria calcula que en cinco años Soria perderá el 30% de sus médicos, situación que se agravará especialmente en Atención Primaria donde el porcentaje llegará al 42%.

Hay que abordar el problema de inmediato. Proponemos soluciones como convertir el Hospital de Soria en Universitario y recuperar los estudios de medicina que nos quitaron a principios de los 90. Hay otros muchos ejemplos de la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León en temas sanitarios: - la tan largamente prometida (desde 2007 que lo anunció Herrera) unidad de radioterapia, - seguimos sin unidad de ictus, - seguimos con una única ambulancia medicalizada de emergencias para toda la provincia, - los años que lleva el Hospital de Santa Bárbara en obras - o la prometida reapertura de la farmacia de Villar del Río. Y son sólo unos ejemplos, hay muchos más. Durante la campaña electoral hemos visitado más de 80 pueblos de la provincia de Soria y hemos hablado con los ciudadanos. Dos cuestiones comunes se planteaban constantemente: sanidad y conectividad a internet.

La conectividad, por la gran importancia que tiene en nuestro días, es vital para los territorios de la España Vaciada. No tener internet de alta velocidad hoy en día es como en los años 50 no tener electricidad o agua corriente. Esto es lo que dice su acuerdo de gobierno respecto a la conectividad: “mejoraremos la conectividad de Castilla y León, fortaleciendo las infraestructuras de comunicación y de transporte” No se puede ser más inconcreto. De nuevo se deja a los ciudadanos sin esperanza ninguna. Esperábamos un compromiso más concreto.

Por ejemplo, en las tierras altas de Escocia el 5G ha llegado en primer lugar a los territorios más despoblados. Eso sí que es una medida concreta y decidida, más allá de discursos retóricos. Allí sí se han comprometido realmente para abordar el problema, tomando medidas concretas. Este tipo de medidas es lo que queremos para la España vaciada

Si no hay internet en el pueblo, como nos decía una mujer en Villar del Río, sus nietos no van a querer ir a verla los fines de semana ni en verano. También se perderá la oportunidad del teletrabajo.

Cierre

En estas condiciones, no podemos apoyar esta investidura.

Hay demasiadas dudas, demasiadas incertidumbres, demasiadas inconcreciones y demasiados derechos adquiridos en peligro. Y, para nuestra desgracia, como sorianos, parece que no nos ofrece sino más de lo mismo.