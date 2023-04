SOS Rural, una plataforma para poner en valor el medio rural

Miércoles, 12 Abril 2023 11:46

El mundo rural, en su más amplio espectro económico y social, ha dicho, “¡basta!”. Cientos de organizaciones, muchas de ellas de Castilla y León, se han organizado para crear SOS Rural, una gran plataforma nacional que busca poner en valor la actividad productiva y social del medio rural.

Se trata de una organización que reivindica las actividades del mundo rural, como la agricultura, ganadería, pesca y, en general, todas las que se generan alrededor de ellas y a otros muchos sectores adyacentes (logística, energía, cultura, turismo, gastronomía, caza, hostelería…).

SOS Rural se ha presentado hoy en Madrid y ya ha anunciado la convocatoria de una gran manifestación en la capital el 14 de mayo, con la que se estrenará de manera oficial ante la sociedad española.

“Tras tres años de pandemia y un año de guerra en Ucrania, que han alterado las cadenas de suministro de productos esenciales en todo el mundo, da la sensación de que los políticos no han aprendido nada. Y ahora buscan que España pase de ser la huerta de Europa a ser una gran huerta solar que no produzca más que energía… y hambre. Europa depende de España para su soberanía alimentaria, pero vamos camino a depender nosotros mismos de terceros países si no se toman medidas que hagan rentable el trabajo en el campo”, ha comentado Salvador Marqués, uno de los portavoces de SOS Rural.

Los promotores han destacado que un mundo rural tratado con justicia contribuye de forma decisiva a fijar población y a hacer una economía productiva necesaria para garantizar la seguridad alimentaria y, por tanto, a fomentar la vida y el futuro en las áreas no urbanas de España.

Su intención es ser protagonista de una vez en la toma de decisiones de gestión pública por la notable falta de conocimiento entre los responsables políticos de los problemas reales que afectan a millones de familias que viven fuera de las ciudades.

Y también porque el permanente politiqueo de las organizaciones agrarias tradicionales las ha convertido en entes ineficaces para la economía rural.

“Descubre y protege tu tierra”

Uno de los objetivos principales de SOS Rural es restaurar el equilibrio entre el ámbito rural y la ciudad. Y fomentar la conciliación entre ambos mundos, dando a conocer la actividad en los pueblos, fundamentada en la agricultura, la pesca y la ganadería.

Por ello, su lema es “Descubre y protege tu tierra”, una invitación sosegada y pedagógica a la sociedad civil urbana para que conozca la actividad de millones de españoles de todas las Comunidades Autónomas que se ganan la vida en el mundo rural y en los pueblos de toda España y las aportaciones imprescindibles que hacen a la vida cotidiana de la ciudad, pero también sus problemas y su incierto futuro.

Para SOS Rural, actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, el turismo y la hostelería rural, la cetrería, la artesanía o la cultura y el arte, y muchas otras, suponen una contribución económica y social para el conjunto de España que deben ser consideradas esenciales y prioritarias en la elaboración de políticas públicas. De nada sirve definir el devenir económico del país, asegura SOS Rural, si no se tiene en cuenta la actividad económica del mundo rural.

No sólo es la base de una economía real y actual, sino que en ella se sustenta la economía del país.

“Sin las actividades del mundo rural no hay autonomía alimenticia, no hay preservación de nuestras tradiciones y orígenes, no hay protección efectiva del medio ambiente y no hay sostenibilidad posible”, ha comentado José Luis Bruna, otro de los portavoces de SOS Rural.

El mundo rural emplea a más de 2.412.400 personas, según el último informe del Comité Económico y Social de España, y su actividad económica comprende nada menos que el 85% del territorio español. Más de 7,5 millones de personas viven en la actualidad en poblaciones rurales y, pese a ello, estas áreas siguen siendo las más olvidadas de cualquier política pública.

Contra el mobbing de los fondos buitre que “alicatan” el campo con placas solares

El movimiento defiende a los ciudadanos del mundo rural frente a los grandes movimientos especulativos de multinacionales y fondos de inversión, que utilizan estrategias de presión para devaluar las tierras rurales y lucrarse, arruinando a los ciudadanos y actividades del mundo rural, y que, con la falsa bandera del ecologismo, instalan enormes extensiones de plantas fotovoltaicas, molinos eólicos y otras iniciativas con un claro impacto ambiental en el paisaje, las tierras de cultivo y en el modo de vida natural de los ciudadanos del medio rural.

SOS Rural será muy activa en su labor de informar a los españoles que viven en las ciudades de esta presión que productores de infinidad de comarcas están sufriendo por parte de los especuladores.

SOS Rural se ha declarado medioambientalista y estimula la pesca, la agricultura y la ganadería sostenibles y las energías alternativas.

Siempre y cuando los agricultores no sean sometidos a legislaciones y presiones para que abandonen sus tierras y se conviertan en unos campos de cristal que bien podrían ubicarse en zonas baldías o en terrenos de titularidad pública sin uso.

La manifestación del 14 de mayo sólo será el primer paso.

El mundo rural en otros países europeos, como Francia o los Países Bajos, se ha movilizado.

Ahora toca a los agricultores españoles alzar la voz por su bien y el de la sociedad en general

Alimentos de calidad y a buen precio

SOS Rural ha manifestado su preocupación por el aumento de los precios de los alimentos básicos, una inflación disparada por unas políticas públicas que manifiestan un total desconocimiento de las necesidades del sector primario.

Se imponen unas obligaciones que disparan los costes de producción de los productores nacionales, mientras que al mismo tiempo se fomenta la importación de alimentos de países terceros con menores exigencias ambientales y sanitarias.

Desde SOS Rural se defenderá las políticas que promuevan la autosuficiencia en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en España. Se trata de un factor determinante para que los mercados y supermercados estén siempre bien surtidos de alimentos frescos de calidad y a un precio muy razonable.

En este sentido, SOS Rural quiere concienciar a nuestros compatriotas que viven en las ciudades y desconocen nuestra realidad, y que el actual declive de la agricultura, la pesca y la ganadería ya está afectando a día de hoy y de forma directa a sus bolsillos. Y que, de continuar esta deriva, la menor oferta de productos frescos en el mercado y la consiguiente necesidad de importarlos de otros países provocará que muchos de ellos tengan precios imposibles para buena parte de los españoles.

Este es un asunto central en el objetivo de concienciación de SOS Rural. Porque la demonización de la actividad intensiva conduce al desabastecimiento, los precios altos y el despoblamiento y abandono de nuestras comarcas.

Las reivindicaciones de SOS Rural

Se centran en cinco líneas estratégicas:

Proteger el mundo rural con un marco regulatorio que defienda la economía rural de forma integral.

Mejorar la gestión del agua mediante la revisión del marco regulatorio y el establecimiento de un Plan Hidrológico Nacional.

Defender la agricultura frente a la competencia desleal de terceros países.

Plan Nacional contra la España Vaciada.

Defender la pesca y caza tradicionales dentro de las estrategias de biodiversidad.