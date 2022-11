Soria ¡Ya! defiende seis enmiendas sobre rebajas tributarias

Martes, 22 Noviembre 2022 13:44

Soria ¡Ya! ha defendido ayer en la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda las seis enmiendas presentadas, a diferentes puntos del Proyecto de Ley de RebajasTributarias en Castilla y León.

Este paquete de enmiendas, y el del resto de los grupos parlamentarios, fue rechazado en su totalidad por el bipartito formado por PP-Vox, que no ha aceptado .

“Una muestra de la falta de diálogo del ejecutivo de Fernández Mañueco y de rechazo de cualquier consenso en la búsqueda de soluciones a la despoblación”, ha lamentado en un comunicado.

De esta manera, la agrupación de electores continuaba en su empeño de conseguir que la Junta de Castilla y León mejorase y pusiera en marcha medidas fiscales específicas para el medio rural de la Comunidad, esta vez, a través de la Ley de Rebajas Tributarias que se está tramitando.

Las seis enmiendas redactadas por Soria ¡YA! afectaban a apartados como las deducciones por nacimiento o adopción, a la modificación en las deducciones en materia de vivienda, a la deducción para el fomento del emprendimiento y el de tasas en materia de transporte, entre otras.

La deducción para el fomento del emprendimiento ha sido, según Soria ¡YA!, la medida fiscal más interesante de las que ha propuesto en este paquete de enmiendas a la Ley de Rebajas Tributarias. Supondría una deducción por el ejercicio de actividades económicas en localidades con riesgo de despoblación.

En esta enmienda, la agrupación de electores ha propuesto una deducción del 20% de la cuota íntegra autonómica correspondiente al rendimiento neto de la actividad económica desarrollada por el contribuyente en un municipio con riesgo de despoblación; donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas, y siempre que se cumplieran una serie de condiciones:

- Que el titular de la actividad, su cónyuge no separado legalmente y sus hijos menores de edad tengan su residencia habitual en el municipio donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas.

- Que en el periodo impositivo donde se pretenda aplicar la deducción se mantengan, al menos los puestos de trabajo del periodo impositivo anterior, o bien que en dicho ejercicio se efectúe una inversión en activos fijos nuevos igual o superior a 50.000 euros, afectos a la actividad económica desarrollada en el municipio en riesgo de despoblación.

Será requisito que los elementos adquiridos permanezcan en funcionamiento en la empresa del mismo contribuyente durante cinco años, excepto que su vida útil conforme al método de amortización que se aplique sea inferior.

En cuanto a medidas que pueden ser herramientas para el reto demográfico en Castilla y León, y que aparecen en esta ley, a ojos de Soria ¡YA! la deducción general por nacimiento o adopción de un hijo hasta el 40% no parece que sea una solución muy eficaz.

Para la agrupación de electores es “claramente insuficiente” y su impacto en el incremento de la natalidad en el medio rural será insignificante. “Deberían ser importes más significativos y que, realmente, puedan influir positivamente en la decisión de tener o adoptar hijos en una Comunidad con un grave problema de crecimiento vegetativo negativo”.

Otra de las enmiendas propuestas por Soria ¡YA! ha sido para la modificación en las deducciones en materia de vivienda. La agrupación ha propuesto modificar la actual deducción por adquisición o rehabilitación de viviendas en núcleos rurales, para ampliar a los contribuyentes que se podrían favorecer de la misma.

Así, Ángel Ceña expuso en la Comisión la necesidad de eliminar la restricción de la edad del adquirente, pues el problema de la despoblación requiere medidas más amplias que atraer a menores de 36 años.

El procurador soriano también explicó que es necesario sustituir el requisito de que sea la primera vivienda del contribuyente por la obligación de que el inmueble adquirido pase a constituir su vivienda habitual y no se disponga de otros inmuebles en propiedad en Castilla y León.

Que el inmueble adquirido se localice en un municipio con riesgo real de despoblación o que el valor de la vivienda a la que es aplicable la deducción, partiendo de un mínimo de 150.000 euros y aumentando el importe del inmueble en 20.000 euros por cada hijo menor de edad del contribuyente, que conviva en la nueva vivienda habitual adquirida, son otras de las propuestas que aparecen recogidas en la enmienda, con el objetivo de final de repoblar municipios en riesgo de despoblación.

El portavoz de Soria ¡YA! en las Cortes, Ángel Ceña, hizo hincapié en que no es razonable que en una exposición de motivos de una Ley se hagan afirmaciones que no son correctas. Por eso, desde Soria ¡YA! han propuesto, a través de estas enmiendas, la corrección de algunas afirmaciones que, según la agrupación, no se corresponden con la realidad.

El procurador soriano puso de ejemplo la reducción de medio punto en el primer tramo de la escala autonómica de gravamen aplicable a la base liquidable general. Con la nueva ley se pasaría del 9,5% al 9%, “lo que supondría situar a Castilla y León como la cuarta Comunidad Autónoma con el tipo impositivo mínimo más bajo, no la segunda, puesto que ya han tenido este tipo para el IRPF de 2021 Canarias, La Rioja y Madrid”.

Una medida que, según Soria ¡YA!, no va a beneficiar a las rentas más bajas, ya que se rebajan 62,25 euros a todos los contribuyentes por igual, consiguiendo un ahorro menor las personas que tienen una renta inferior a 12.450 euros.

También consideran insuficiente la reducción de tasas en materia de transporte. Una medida de apoyo a este sector que no va a compensar los incrementos del precio de la energía o el combustible.

En este punto, Soria ¡YA! ha recordado que se trata de tasas en torno a 30 euros cada dos años y que, por ejemplo, un vehículo de transporte pesado de mercancías tiene un coste de unos 100.000 euros.