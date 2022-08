Resultados de última campaña de control de alcohol

Jueves, 25 Agosto 2022 16:24

La Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo entre el 8 y el 14 de agosto una nueva campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas en la que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León han controlado a un total de 18.202 conductores, de los que 180 dieron positivo en alcohol y/o drogas.

Esto supone que 25 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas, la mayoría de ellos (el 73%) tras un control preventivo y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.

En el caso del alcohol, los conductores profesionales, los motociclistas y los conductores noveles han representado aproximadamente el 5% de los positivos en esta campaña, con 3, 1 y 3 casos respectivamente.

En términos generales, de las 18.110 pruebas de alcoholemia realizadas, 132 resultaron positivas y, de ellos, contra 25 conductores se han abierto diligencias y han sido puestos a disposición judicial, bien por conducir con una tasa superior a 0,60mg/l en aire, bien por negarse a realizar la prueba.

Respecto a las drogas, de los 48 conductores que dieron positivo a alguna sustancia, como viene siendo habitual, la mayoría lo hicieron por cannabis (37%), seguidos de los que lo hicieron por anfetaminas y metanfetaminas (33%) por cocaína (28%), y opioides (3%).

Además, 1 conductor fue puesto a disposición judicial por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o por negarse a realizar el test de drogas.

Pero estas campañas no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino también para alertar y concienciar de todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar la tasa máxima permitida, sí se ponen al volante de un vehículo habiendo ingerido alcohol.

En esta ocasión, en los controles realizados con motivo de esta campaña, más de 294 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite máximo permitido.

De ellos, 268 fueron detectados en los controles preventivos: 18 por una infracción y 8 tras un accidente.

Por Provincias. Castilla y Léon. Control de Alcohol/Drogas PROVINCIA Pruebas Resultados realizadas positivos ÁVILA 1.735 16 BURGOS 2.166 23 LEÓN 3.924 48 PALENCIA 1.619 8 SALAMANCA 1.831 19 SEGOVIA 1.624 29 SORIA 2.287 13 VALLADOLID 1.932 20 ZAMORA 1.084 4 TOTAL 18.202 180