MUSAC suma la perfomance a su oferta cultural

Viernes, 14 Octubre 2022 07:09

MUSAC pone en marcha un ciclo de performance que presentará seis propuestas de otros tantos artistas y colectivos nacionales e internacionales hasta el próximo mes de junio.

Con este programa, que en su primera edición está comisariado por Aimar Arriola y lleva el título de “Rodeo”, se busca ofrecer nuevas direcciones en la experiencia y el conocimiento de esta práctica dentro de la programación del museo.

La programación se iniciará el próximo 21 de octubre a las 19:00 horas con “Diario de sueños (El cuaderno beige)”, una performance de la artista Itziar Okariz con la transcripción de sus sueños como base.

Le seguirán propuestas de Carlos María Romero (2 de diciembre), Discoteca Flaming Star (10 de febrero), Costa Badía (17 de marzo), Dora García (26 de mayo) y Marc Vives (9 de junio).

El título del programa alude a la acción de dar un rodeo, que supone tomar un camino o desvío más largo que la línea recta.

En este sentido, ‘”Rodeo” se propone como un lugar donde el público podrá reconsiderar su experiencia de las cosas, donde la relación entre cuerpos, espacios y tiempo no pase por la linealidad y las formas rectas. “Rodeo” se acerca a la performance como experiencia, conocimiento y vida vivida trazando contornos curvos y ondulantes.

Esta primera temporada el programa tiene carácter abierto, a modo de prólogo, como una oportunidad de identificar diferentes caminos de investigación y de formato que caracterizan la performance hoy, atendiendo a la singularidad de cada propuesta convocada.

Sobre las performances

El programa se inicia el viernes 21 de octubre con “Diario de sueños (El cuaderno beige)”, una propuesta de Itziar Okariz (San Sebastián, 1965) que aborda el material recogido en su libro Sueños (Caniche, 2022), en el que presta especial atención a la estructura que sostiene las palabras, y a la posibilidad de perturbar y reorientar que se puede provocar en ellas.

En esta ocasión nos adentramos en el cuaderno no verbalizado de la artista, en sus últimos sueños, aún no leídos, aún no escuchados. Palabras escritas para ser dichas en voz alta, para que tomen forma en una improvisación, en una lectura en directo.

El 2 de diciembre, el artista multidisciplinar y performer Carlos María Romero (Barranquilla, Colombia, 1979) presentará “Muy Serio (Football T-shirt”).

En la serie de performances Muy Serio, iniciada en 2018, prendas tradicionalmente asociadas a la ropa masculina son utilizadas como material escultórico para hacer gestos y acciones de de- y re-construcción de convenciones vinculadas a la masculinidad. En Muy Serio (Football T-shirt), una camiseta de fútbol es punto de entrada para señalar y procesar cuestiones de pertenencia y patriotismo, ancestralidad y territorio.

El programa continuará el 10 de febrero con “One, Two, Free, For (Hospital(y)tis)”, una propuesta del grupo de colaboración artística multidisciplinario Discoteca Flaming Star. Esta performance forma parte de su proyecto de largo recorrido Ingrid, que convoca ideas de vulnerabilidad, cuidados y cuerpo colectivo, a través de películas, dibujos e instalaciones que referencian de manera libre a Ingrid Rabel (María Teresa Gómez Gutiérrez, 1945–2002), actriz española de películas de serie B.

En marzo, la artista Costa Badía (Madrid, 1981), presentará “Cenicienta”, una performance que se centra en la validación del error, lo raro y lo excepcional. La artista trabaja desde su subjetividad y su vivencia como persona con diversidad funcional en medios como la fotografía, el dibujo o la performance. En Cenicienta, una acción aparentemente sencilla, como es calzarse, se presenta como imposibilidad pero también como cuestionamiento de la norma.

El 26 de mayo, la artista Dora García (Valladolid, 1965) presentará “Real artists don’t have teeth [Los artistas de verdad no tienen dientes]”. Presentada por primera vez en el Moderna Museet de Estocolmo en 2009, en esta performance el punto de intersección entre la actuación del actor y las expectativas y reacciones del público es objeto de examen; a través de un monólogo donde el papel de los artistas cuestiona las normas sociales.

El programa concluirá el 9 de junio con “La fiesta (el concierto)”, una performance de Marc Vives Muñoz (Barcelona, 1978) que parte de una conferencia titulada “La Fiesta” de Roger Caillois del 1939. En ella, se escogen unos fragmentos que son leídos, musitados, recitados y sintetizados hasta improvisar una frase cantada. La acción va entrando en un ciclo de repetición mientras se domina la escena y se fuerza la condición física hacia la extenuación.

El texto se va rompiendo a la vez que se tensan los límites del espacio y la relación con la audiencia.