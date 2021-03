Mañueco. "Sánchez no va a conseguir que se rompa estabilidad"

Sábado, 20 Marzo 2021 20:53

El presidente del PP de Castilla y León, y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no va a conseguir" que se rompa la estabilidad del Gobierno de Castilla y León, como ha intentado en Murcia y en la Comunidad de Madrid.

"Ahora es el momento de trabajar por las personas y su futuro", mientras que los socialistas "solo se mueven por el poder".

"Ellos solo se mueven por ocupar sillones a costa de lo que sea, lo hemos vivido en estos días", ha señalado en su intervención en el XXII Congreso Provincial del PP de Avila, donde ha resultado reelegido presidente Carlos García.

"La estrategia de Sánchez es romper los pactos y la estabilidad de las comunidades donde no gobierna y lo que quiere hacer es controlarlo", ha afirmado, antes de advertir de que "eso no va a ocurrir: no ha ocurrido en Murcia, no ha ocurrido en Madrid y no va a ocurrir en Castilla y León".

"En medio de esta cruel pandemia, con tanta gente necesitada pasando apuros, tantas familias con tantos graves problemas sanitarios todavía y económicos por delante, se esmera en conseguir más poder a costa de lo que sea", ha lamentado, para asegurar que "no lo va a conseguir".

Fernández Mañueco también se ha preguntado: "¿Cómo vamos a afrontar estos días hasta la moción de censura, cómo voy a afrontar personalmente estos días hasta la moción de censura", para responderse: "como actúo siempre, con serenidad, con entereza y, aquí en Avila, con paciencia, como decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza",

Asimismo, ha animado a recordar al presidente del Gobierno que "la gente de Avila, la gente de Castilla y León" es gente "honesta y leal, ni sumisos ni serviles

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, será la encargada de presentar este lunes, 22 de marzo, la primera moción de censura a un Gobierno de la Comunidad, al igual que José Luis Abalos, también como secretario de Organización, lo hiciera en la de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.

Así lo ha avanzado el PSOECyL a dos días de que las Cortes de Castilla y León acojan el debate de la primera moción de censura de su historia, una sesión que tendrá como protagonista a Luis Tudanca, el candidato propuesto por el PSOE, formación impulsora de la moción, mientras que serán "determinantes" los votos de los 11 procuradores de Ciudadanos para que prospere la iniciativa de los socialistas con el objetivo de "sacar" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y a su vicepresidente, Francisco Igea (Cs), del Ejecutivo.

La sesión, en la que se votará de forma telemática y presencial, en este caso por llamamiento público, se produce casi dos semanas después de que el PSOE registrara en las Cortes la moción de censura, el pasado 10 de marzo, día en el que los socialistas, junto a Cs, presentaron una iniciativa en el mismo sentido en la Comunidad de Murcia e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Madrid, disolvió la Asamblea y decidió convocar elecciones para evitar un movimiento similar.