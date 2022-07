Igea acusa a Junta de alimentar discurso de "nos queman los bosques"

Lunes, 25 Julio 2022 16:17

Francisco Igea (Cs) ha reconocido su sorpresa “ante el grado de desvergüenza política” de la Junta de Castilla y León al alimentar el discurso de “nos queman los bosques”.

“Es sorprendente el grado de desvergüenza política de la Junta de Castilla y León al alimentar el discurso de que nos queman los bosques”, ha manifestado el miembro del Comité Ejecutivo de Cs y procurador de la formación liberal en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea.

Afirmaciones que ha realizado en rueda de prensa tras mantener una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y león dentro de la ronda de contactos previa al encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para el 28 de julio de 2022.

“Es evidente que la primera urgencia es la lucha contra el fuego. Vivimos la mayor catástrofe medioambiental de la historia en esta Comunidad”, ha recalcado.

“Vamos a superar las 100.000 hectáreas quemadas. Castilla y León constituye el 18 por ciento de la superficie forestal de España”, ha recalcado.

Al respecto, ha demandado financiación acorde a la superficie y no a la población.

“La prioridad de todos los gobiernos debe ser acabar con esta temporada de incendios de la manera más eficaz”, ha apelado.

En este sentido, ha criticado la actitud del gobierno castellano y leonés, “no se puede alimentar el discurso de que nos queman los montes porque somos un gobierno de derechas. Es un despropósito. Esto si es ejercer de pirómanos”.

“Tampoco puede extenderse el peligroso discurso negacionista de Vox. Tenemos las temperaturas más altas de la historia con el año más seco”, ha advertido.

“No entiendo cómo se puede tener tanta desvergüenza cuando un consejero de medio ambiente afirma que no va a dimitir porque no ha provocado los incendios. Este es el paradigma moral de los cargos del PP en CyL. Sólo podemos aspirar a que no sean criminales”, ha ironizado.

Y la otra parte del gobierno, ha reflexionado, “propone organizar festivales benéficos”.

“Esta comunidad se ve afectada por la viruela más peligrosa; la del populismo de Vox, que ha afectado a un gobierno autonómico y a un PP, donde espero que Feijoo no se reconozca en la acción de Mañueco”, ha señalado.