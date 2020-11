Fernández: "Encauzar la pandemia no requiere a Pepe Gotera y Otilio"

Martes, 24 Noviembre 2020 15:55

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha asegurado este martes que “para encauzar la situación actual de pandemia se requiere dirigentes con altura de miras y capacidad y no a Pepe Gotera y Otilio”.

Fernández ha querido señalar esta mañana en rueda de prensa que el Gobierno de PP y Ciudadanos es “insostenible” y que “está demostrando una ineptitud sin parangón y una incapacidad total para solucionar los problemas de esta tierra”.

Fernández ha asegurado que para encauzar la situación actual de pandemia lo que se requiere es un Gobierno en el cual haya dirigentes “con altura de miras y capacidad” y no a “Pepe Gotera y Otilio”, en referencia a al presidente Alfonso Fernández Mañueco y vicepresidente Francisco Igea.

En este sentido Fernández ha exigido al “desnortado, incapaz e incompetente” Gobierno de la Comunidad ayudas directas a la hostelería, agencias de viajes, ocio nocturno y centros deportivos como demandan estos colectivos en su protestas en las calles. “

No aguantan más y el Gobierno no ofrece ningún tipo de solución. Es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, ni hace, ni deja hacer”, ha aseverado Fernández en referencia a la negativa de PP y Ciudadanos en el pasado pleno a, como se proponía desde la oposición, ofrecer soluciones “sensatas y concretas” como plantear cheques resistencia o destinar 50 millones de euros “de cara a sufragar los costes de estos negocios, a reflotar y mantener estos negocios en la comunidad”.

En la misma línea, Fernández ha lamentado la “total improvisación sin mensajes claros” y la falta de soluciones y confusión que provocó la reunión acaecida en la jornada de ayer entre los sectores de la hostelería, centros deportivos y ocio nocturno con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Cuando además, a juicio de Fernández, lo que precisan estos colectivos son ayudas, certidumbre y certezas.

Para finalizar el análisis de la situación en la que se encuentran los colectivos afectados por las medidas restrictivas impuestas por la Junta, Fernández quiso finalizar señalando que el “desnortado” Ejecutivo autonómico “abandona a su suerte” a dichos colectivos y que está a la “deriva” con una “ineptitud sin parangón”.