En plena borrasca dejan sin tejado la casa cuartel de La Granja de San Ildefonso

Lunes, 10 Marzo 2025 09:17

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado el colmo de la incompetencia ya que en plena borrasca han dejado sin tejado la casa cuartel de la Granja de San Ildefonso.

Este fin de semana, en alerta de viento y lluvia, por el agua que ha dejado la borrasca Jana, ha visto como las familias de los agentes tenían que achicar agua de sus viviendas mientras los agentes socorrían a la población.

"El motivo no ha sido otro que la brillante idea de algún bien pensante que decidió levantar todo el tejado cuando las previsiones meteorológicas ya anunciaban mucha agua en la provincia", ha censurado.

Desde la Asociación Española de Guardias Civiles llevan más de seis años reclamando el arreglo, entre otros, de este tejado del Cuartel de la Granja de San Ildefonso, que literalmente se caía a cachos, y desde que presentaron la reclamación ha habido tiempo de sobra para hacerlo nuevo sin peligro de amenaza de lluvias, por eso no entienden como no se aplazó el levantamiento del tejado cuando ya se sabía que las previsiones meteorológicas no eran las propicias.

Ahora los agentes y sus familias ya no tienen solo un problema de tejado, ahora tienen sus casas con goteras y el presupuesto del proyecto que ya ha sido recortado de más de 800.000 euros a poco más de 450.000 no creen que dé para reparar todos los daños sufridos por una imprudencia de la que no tienen culpa los guardias pero que, como siempre, serán los que paguen los platos rotos, porque de las 16 viviendas con las que cuenta el acuartelamiento, la primera parte de la obra afecta a once de ellas, once viviendas que desde el sábado 8 están literalmente sin tejado y con el agua dentro.

Desde AEGC no entienden cómo se puede desmontar un tejado en pleno invierno y no adoptar las medidas necesarias para evitar daños en el inmueble, y tienen constancia

que desde la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia se les había advertido sobre ello.

Once familias de compañeros que han tenido que llenar sus habitaciones con cubos y barreños porque casi caía más agua dentro de sus viviendas que en la calle y eso que en

la calle había un temporal.

"Familias enteras con niños pequeños en muchos casos, que han visto cómo su hogar se inundaba porque algún ente pensante ha decidido que era buena idea quitar el tejado en invierno. Una incompetencia más desde la Secretaría de Estado para la Seguridad (SES) en las adjudicaciones de obras y su constante retraso o no realización, pero es que esta

incompetencia también ha podido ocasionar graves riesgos para la seguridad de los vecinos del municipio", ha denunciado.