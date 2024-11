EligeCastilla, nuevo boletín informativo del Partido Castellano

EligeCastilla es el nuevo proyecto del Partido Castellano-Tierra Comunera que inicia su andadura en forma de boletín mensual on line. En el primer número se posiciona contra el concierto catalán y las macrogranjas.

Con este boletín, el Partido Castellano, según asegura su secretario general Luis Marcos, se quiere celebrar el renacimiento de la vibrante cultura castellana, “explorar los importantes desafíos que afronta nuestra tierra, poner en valor sus numerosas fortalezas y las oportunidades que surgen para conseguir un futuro más próspero para todos”.

En su primer número, entre otros asuntos, se posiciona en contra de la macrogranja porcina de 1.999 cabezas en Fuentemolinos, en Segovia, porque al igual que sucede en otros muchos lugares de Castilla, esta industria amenaza gravemente el futuro del ecosistema de la Vega del Riaza, la salud de sus habitantes y sus recursos naturales.

Además se hace eco del estudio "Emigración y Fuga de Talento en Castilla y León", que apuntas que la Comunidad es la que más jóvenes con estudios universitarios exporta hacia el resto de España, con uno de cada tres de entre 25 y 39 años y en posesión de un título superior viviendo en otra comunidad (en concreto el 35,5%, 65.990 efectivos), la proporción más alta del Estado.

La mayor parte de estos intercambios se producen con la Comunidad de Madrid, que es el destino principal de los emigrantes procedentes de la región, sobre todo de los que presentan un nivel de instrucción elevado.

“De continuar con un tejido productivo precario y un marcado desajuste entre las características de la oferta de trabajo y el nivel formativo de la población, es previsible que los jóvenes castellanos sigan abandonando la comunidad, una dinámica que alimenta los procesos de despoblación, envejecimiento y empobrecimiento por la pérdida de capital humano y de efectivos jóvenes y talentosos. Mientras tanto, las regiones receptoras resultarían beneficiadas”, ha señalado.

Contra los conciertos

Por últmo, el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) se opone al acuerdo alcanzado entre ERC y PSC para dotar a Cataluña de una fiscalidad a la carta llena de privilegios. Lo mismo pensamos de los vigentes conciertos vasco y navarro.

El modelo de concierto dinamita a su juicio la igualdad entre comunidades, agudiza la desigualdad social y territorial y condena a las regiones empobrecidas del interior peninsular a continuar siendo “tierras de sacrificio”, simples proveedoras de materias primas, agua, alimentos, mano de obra joven y capacitada, y energía para garantizar el crecimiento de otras comunidades que disfrutan de la prosperidad a nosotros negada.

“No apoyaremos ningún sistema de financiación que no se negocie entre todos los territorios de España, que no contemple un modelo solidario con las comunidades más empobrecidas y despobladas y que no garantice que toda la ciudadanía tenga garantizada la misma calidad en la prestación de los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia”, ha advertido.