El PSOE critica las razones de Mañueco para elecciones

Martes, 04 Enero 2022 16:38

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, ha acusado a Mañueco de no querer hablar de Castilla y León y de haber convocado las elecciones autonómicas debido a la extrema debilidad de Pablo Casado y los líos internos del PP.

“Nos hemos dado cuenta de que Mañueco no quiere hablar de Castilla y León y de que se siente profundamente acomplejado políticamente frente a Luis Tudanca”, ha señalado la dirigente socialista tras la reunión que hoy mantuvo con la nueva Comisión Ejecutiva del PSOE de Burgos.

Sánchez ha contrapuesto el “trabajo infatigable, honesto y decente “del líder de los socialistas de Castilla y León frente a un presidente de la Junta que, en plena sexta ola, convoca elecciones por la extrema debilidad de Pablo Casado y sus líos internos y un calendario judicial endiablado de casos de corrupción que le dan de lleno, especialmente la presunta financiación ilegal de sus primarias.

“No sabemos cómo a Mañueco no se le cae la cara de vergüenza”, ha asegurado Sánchez tras criticar que en plena sexta ola, con los datos de incidencia acumulada disparándose, hospitales saturándose y todo el sector sanitario agotado, al presidente de la Junta solo se le ocurra montar unas elecciones autonómicas y asegurar que el PSOE Castilla y León va a convertir su “irresponsabilidad manifiesta” en una “oportunidad nuevamente histórica para esta tierra.”

En esta línea, ha destacado que el Gobierno de España ha enviado 4,9 millones de vacunas en las últimas semanas a Castilla y León, más de 560.000 pediátricas, mientras “Mañueco tiene a octogenarios haciendo cola a la intemperie de consultorios cerrados y no pone en marcha ni una sola medida para luchar contra la sexta ola, no escucha a la comisión de expertos, privatiza los test de antígenos pero anda dando lecciones de no se sabe muy bien qué.”

La dirigente socialista ha incidido en que el próximo 13 de febrero Castilla y León tiene una oportunidad histórica para ganar su futuro y su presente y el PSOE Castilla y León está fuerte, con un líder consolidado y un partido en forma que sale a ganar las elecciones con más solvencia aún que hace dos años hablando de lo que importa a los castellanos y leoneses, la sanidad, a reindustrialización, la lucha contra la despoblación, retener talento joven y la lucha contra los desequilibrios territoriales.

“Las elecciones no se ganan en 15 días. Mientras Mañueco se ha puesto a trabajar ahora, Tudanca es un trabajador infatigable”, ha resasltado la representante socialista quien ha anunciado que Luis Tudanca presentará este domingo su candidatura a la presidencia de la Junta en Palencia junto a Pedro Sánchez, “cuyo compromiso con esta tierra es incuestionable.”