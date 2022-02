El PP tendrá que hablar con todos para gobernar

Lunes, 14 Febrero 2022 09:04

El PP ha sido el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, al conseguir 31 escaños, dos más de los que tenía pero lejos del objetivo de acercarse a la mayoría absoluta, por lo que dependerá de Vox para gobernar, ya que este partido ha conseguido 13 representantes.

El PSOE, con 28 parlamentarios, no tiene posibilidades de sumar con otros partidos del nuevo Parlamento autonómico, donde ha irrumpido con fuerza Soria ¡Ya!, con tres procuradores.

La única suma viable para acometer una investidura y la formación de un gobierno es la del PP y Vox, ya que juntarían hasta 44 procuradores, tres por encima de los 41 establecidos para la mayoría parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, con la duda de si el partido de extrema derecha accederá o no al Gobierno, aunque ya en sus primeras reacciones han avisado de que creen que tienen derecho y deber de hacerlo

El Partido Popular se ha proclamado vencedor de las elecciones generales al obtener 31 procuradores.

El Partido Socialista, se convierte en la segunda fuerza política de Castilla y León, con 28 procuradores.

VOX se asienta como tercera fuerza con 13 procuradores.

Soria Ya ha obtenido tres escaños, al igual que UPN.

Podemos, Ciudadanos y Por Ávila obtienen representación en el Parlamento con un escaño.

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que está "muy satisfecho con el resultado" obtenido en las elecciones, aunque con 31 escaños -dos más que en 2019-, ha asumido que tendrá que "dialogar con todos", en referencia a Vox (13), ya que es la única suma que le valdría para gobernar.

"Voy a dialogar con todos, para formar un gobierno de todos y para todos", ha resumido en su primera comparecencia ante los medios de comunicación en Salamanca.

"El PSOE no ha conseguido el objetivo que era lograr la mayoría suficiente para provocar el cambio de Gobierno. Analizaremos los resultados en detalle. Quiero decir, que en estos años lo hemos dado todo. Me he vaciado por esta tierra a la que tanto quiero. Esta tierra merece el cambio, pero ha hablado y la gente es soberana y ha decidido", ha asegurado el candidato del PSOE a la Junta, Luis Tudanca.

El candidato de Unidas Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha reconocido que los resultados de su partido han sido malos, al quedarse solo con un procurador de los dos que tenía, pero lo más grave y preocupante -ha dicho- es que "Casado y Mañueco han apuntalado a la ultraderecha".

El candidato de Cs a la presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, ha invitado al PP y a su líder autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a que cumpla su promesa de que nunca gobernaría con Vox.

El PP "tiene la oportunidad de cumplir" esa compromiso después de las elecciones autonómicas celebradas este domingo, en las que Cs ha perdido once de los doce procuradores que tenía y Vox.

Igea, que será el único representante de su partido en el nuevo parlamento autonómico, ha afirmado por otra parte que se pone a disposición para alcanzar grandes acuerdos y abogado para que los grandes partidos, PP y PSOE, se sienten a dialogar para llegar a acuerdos en materias como la lucha contra la despoblación o la reforma sanitaria.

La agrupación de electores Soria ¡Ya!, la fuerza política más votada en las elecciones autonómicas en la provincia más despoblada de España, se ha mostrado dispuesta a hablar con todos los partidos para colaborar en la gobernabilidad, pero siempre desde el respeto a la Constitución y a los derechos humanos.