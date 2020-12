Desarrollan una app para repoblar la región

Lunes, 28 Diciembre 2020 08:57

Los miembros de Jóvenes de Castilla y León, preocupados porque algunos de sus compañeros y compañeras han encontrado pareja fuera de la comunidad y se casan y ya no vuelven, han decidido buscar una solución.

“La regla era no establecer relaciones sentimentales ni sexuales entre los integrantes de Jóvenes de Castilla y León. Pero hemos optado por una nueva estrategia y exportarla más allá del grupo al conjunto de la sociedad castellana y leonesa, especialmente entre sus jóvenes”, han explicado en un comunicado desde la organización de Jóvenes de Castilla y León.

Las parejas formadas recibirán ayuda económica de la Junta de Castilla y León y una pegatina para colocarla orgullosos en el coche, al lado de la de sus pueblos.

Se estudia la creación de un fondo de apoyo para bonificar a las primeras familias “CyLinder” y que puedan pagar el carné de tractorista y la primera letra de la cosechadora.

El Tinder tradicional ha demostrado no ser eficaz en Castilla y León más allá de rollos de una noche debido a las largas distancias entre los núcleos de población y la deficiente conexión a internet en la región. “Es importante dejar a un lado el sexo ocasional y recuperar las relaciones estables”, ha señalado la organización de Jóvenes de Castilla y León.

Para el desarrollo de CyLinder la organización ha contado con la participación de más de cien voluntarios que viven dentro de las nueve provincias de Castilla y León pero también de otras partes de España e incluso del extranjero.

“Queremos atraer perfiles europeos a nuestras tierras” han confirmado desde la organización.

Una de las participantes, que responde a las iniciales I.B.F., ha declarado que gracias a esta aplicación confía en “ conocer una pareja con la que poner en marcha una quesería o una cooperativa de vinos en Castilla y León” y abandonar la ciudad de Lisboa, casa de esta joven castellano y leonesa en la diáspora durante los últimos meses.



Una aplicación para repoblar

El match en la aplicación se produce después de que se confirme que no existe relación consanguínea entre los dos perfiles con el objetivo de “evitar promover que primos que no saben que lo son realicen el coito, algo que era común antiguamente pero que no queremos que se repita”, han confirmado los desarrolladores.

“Son castellanos y leoneses, no borbones” ha puntualizado.

“Esta app viene para cambiarlo todo. La aplicación quiere fomentar las relaciones interprovinciales de Castilla y León y buscar así una solución a la despoblación existente. Las restricciones de distancia de la conocida app Tinder eran un impedimento para encontrar el amor, o simplemente alguien joven y lozano con el que interactuar”, han explicado desde Jóvenes de Castilla y León.

“Ya no funcionan los métodos de antaño de 'sacar a bailar' o decir que tienes tierras para pretender a alguien. El Reto Demográfico ha de sumarse a la Transformación Digital. Esperamos que, con la misma, la Junta, así como las grandes empresas, se enamoren de esta región y de sus gentes y empiecen a surgir las oportunidades también laborales. Y dejen de prometer y prometer hasta que los electores meten la papeleta en la urna, y ellos ocupan el cargo, pues luego una vez lo han ocupado se acabó lo prometido. 'Por fin las Administraciones Públicas hacen caso a una de nuestras propuestas" han declarado con

entusiasmo estos jóvenes desarrolladores.

La App está cofinanciada con fondos Interreg del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea con más de 50.000 euros, enmarcado en el pilar de 'Retos Sociales' y el objetivo específico de 'Salud, cambio demográfico y bienestar'. Parte del programa de apoyo a las zonas transfronterizas de las que Castilla y León es una de las grandes receptoras de fondos.

En esta ocasión los fondos y todo lo demás va a ejecutarse de forma adecuada (o no). Desde @jovenes_cyl facilitan la clave para acceder a la App CyLinder: 1N0C3NT3.



Sobre Jóvenes de Castilla y León

Jóvenes de Castilla y León es una agrupación de más de cien miembros que acumula miles de seguidores en redes sociales y que se conformó en octubre de 2019 con el objetivo de dar visibilidad a la despoblación, emigración juvenil, envejecimiento y falta de oportunidades laborales en su comunidad. L