Cs asegura que es preciso un "indulto" eléctrico

Viernes, 04 Junio 2021 14:02

"El Gobierno con su reforma de la factura de la luz ha invertido la responsabilidad en el consumidor”, ha advertido el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, en referencia a la subida de tarifa eléctrica aplicada por Moncloa.

La formación naranja defenderá en la próxima sesión plenaria una iniciativa que tiene por objetivo demandar al Ejecutivo central un periodo transitorio en su aplicación, una campaña de información, modificar la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto eléctrico y reducir el IVA de la electricidad al tipo del 10%

“El Gobierno ha decidido mandar señales a los consumidores. Incentivar el traslado del consumo eléctrico”, ha apuntado Castaño durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

“El ‘temazo’ del verano”, ha ironizado.

“Al Gobierno no le importa la eficiencia administrativa, ni la tributaria ni la economía sumergida. La única solución constante del Gobierno de ‘las personas y de la gente’ es subir, subir y subir impuestos a las personas más vulnerables”, ha lamentado.

El portavoz parlamentario ha afeado la medida del Ejecutivo nacional y la ha calificado como “otra idea de esa factoría de ficción del señor Redondo” y ha explicado que para para defenderse de las críticas de la subida de luz ahora la culpa no recae en el Sánchez y sus socios, sino en los propios usuarios.

Con esta propuesta, “si alguien se queja de que la factura de la luz sea alta, ya no se tiene que dirigir al Gobierno, sino a usted, que no pone la lavadora a medianoche o que no plancha a las 4 de la mañana.

“Sólo les importa el marketing político. A los que nos importa la gente de verdad, pedimos el indulto fiscal por la energía”, ha lamentado.

Asociaciones de consumidores como la OCU, por su parte, han alertado de que la distribución de los cargos penaliza en exceso al pequeño consumidor en beneficio de los grandes, al establecer que los hogares y el conjunto de los suministros en baja tensión soporten el 75 por ciento.

“Es preciso un indulto eléctrico. La reforma de la luz corre el riesgo de tener un impacto profundamente regresivo”, ha remachado.

“La situación económica exige tomar medidas justo en sentido contrario. Debe garantizarse un abaratamiento de la luz de los hogares y, particularmente, de los hogares más vulnerables”.

Ciudadanos apuesta por una transición inteligente, que impulse las energías renovables, que no cargue los costes de la transición sobre los hogares más vulnerables, así como por una auditoría de costes del sistema y de la factura de la luz con el fin de garantizar que los consumidores paguen sólo los costes directamente relacionados con el suministro.

El partido liberal, además, elevará en el Pleno una pregunta a la Consejería de Cultura y Turismo para conocer el grado de ejecución del pago de las ayudas directas convocadas el pasado mes de enero para paliar las consecuencias socioeconómicas de la covid-19 en el sector turístico.