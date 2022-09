CC.OO. denuncia televisión regional "en blanco y negro"

Lunes, 26 Septiembre 2022 11:36

Mientras los directivos de la empresa y los políticos de la Junta de Castilla y León celebraban por todo lo alto la presentación de la nueva programación, sus trabajadores sufren unas condiciones laborales y reciben unos salarios más propios de los años en los que la televisión era en blanco y negro, según ha denunciado hoy Comisiones Obreras.

"Muy posiblemente porque aquellos siguen sin evolucionar en sus ideas, usos y costumbres, también claramente expresados en la manipulación informativa que sufre el medio", ha lamentado el sindicato en un comunicado.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Castilla y León (FSC-CCOO CyL) ha querido poner especialmente el foco en los graves problemas laborales y salariales que tiene la plantilla de RTVCyL, la televisión regional sufragada en su mayoría con dinero público, "donde los salarios de miseria, las jornadas interminables, la falta de la desconexión digital o el hecho de que no tener derecho a subrogación, si algún día el Gobierno regional decide “otorgarle” el servicio de televisión pública a otra empresa, se convierten en los problemas reales de los que casi nadie habla".

La plantilla se encuentra negociando un convenio en el que se reivindican incrementos salariales del 3, el 2,5 y el 2 por ciento, con revisión a IPC, para los próximos 3 años; la revisión de sus categorías laborales, obsoletas por la continua evolución del sector de los medios de comunicación; o un nuevo plus de vinculación a la compañía.

La falta de medidas de conciliación que mejoren las leyes estatales como jornadas continuadas o derecho al acompañamiento de familiares; o la reducción de 16 horas en la jornada anual que piden que se permuten por dos días libres más al año, son otras de las grandes reivindicaciones de unas plantillas que están pidiendo que se cumpla y se regule su derecho a la desconexión digital para terminar con los problemas de estrés y paliar los riesgos psicosociales a los que se ven sometidos en un trabajo en el que, a pesar de la legislación, el registro de jornada brilla por su ausencia.

"Reivindicaciones que no deberían hacer que nadie se rasgue las vestiduras, cuando estamos hablando de salarios base de 1.000 (los técnicos) a 1.160 euros en las categorías más altas (redactores) y en las que se sobrevive a base de pluses ‘ad personam’ absorbibles, compensables y que pueden aparecer de la misma forma que desaparecen, al libre albedrío del jefe de turno", ha explicado.

A la precariedad laboral y salarial se une la falta de medios técnicos y humanos que se ha agravado por el retraso en la concesión y el pago de la subvención de la Junta de Castilla y León de este año que ha llevado a RTVCyL a rescindir todos los contratos temporales que se han ido terminando, 25 trabajadores menos, y a repartir esa carga de trabajo entre el resto de trabajadores y trabajadoras que a pesar de su profesionalidad se ven sin capacidad de hacer su trabajo con la calidad que les gustaría.

Para la FSC-CCOO CyL la situación es inaceptable de la misma forma que lo es la propuesta que la empresa hizo en la última reunión de negociación del convenio en la que se niegan a actualizar las nóminas a salarios de 2021 tal como establece el convenio en vigor y en la que su oferta para 2022 es 0%, además de pretender vincular los incrementos para futuros años a la subvención que otorgue la Junta de Castilla y León, sin tener en cuenta que se trata de una empresa privada que recibe ingresos de otras fuentes.

Castilla y León se merece, según Comisiones Obreras, una televisión de calidad y sus ciudadanos una información veraz que respete el artículo 20 de la Constitución Española, una radio televisión en la que sus empleados no tengan salarios de miseria y turnos interminables mientras la empresa se desgasta en hacer presentaciones por todo lo alto de una programación que no sabe si podrá garantizar, dilapidando el dinero que dice no tener para incrementar los precarios salarios y mejorar las condiciones de trabajo de su plantilla.