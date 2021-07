Castilla y León, donde es más fácil tramItar Sucesiones

Viernes, 23 Julio 2021 13:00

Un estudio comparativo sobre la gestión del Impuesto de Sucesiones realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios revela significativas diferencias entre comunidades autónomas. En concreto, Castilla y Léon, destaca por sus facilidades en la tramitación, tanto física u on line.

Tal y como se explica en un artículo publicado en la revista Dinero y Derechos de julio, los residentes en Castilla y León cuentan con un programa on line de autoliquidación del impuesto que facilita significativamente cumplir con la presentación del impuesto, además de una herramienta telemática de valoración de inmuebles y un servicio de asistencia en oficina, si fuera necesario.

Incluso se permite presentar y pagar dicho impuesto on line mediante el DNI electrónico o el certificado CNMT (aunque no con Clave PIN); una tramitación telemática que aún no ofrecen comunidades como Aragón, Canarias, Extremadura o Murcia.

Castilla y León contempla la ausencia de tributación para las herencias entre ascendientes, descendientes y cónyuge que no superen los 400.000 euros.

Existen también reducciones de la base imponible por discapacidad o ligadas a la adquisición de empresas, negocios y explotaciones agrarias, entre otras.

Sea como sea, si se anticipa que el importe a pagar va a ser alto, OCU Castilla y León ha recomendado hacer testamento y dividir la herencia entre el mayor número de herederos, incluyendo a los nietos, por ejemplo, lo que disminuye el impuesto y la progresividad del impuesto.