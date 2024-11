Un año del Santo Rosario en Ferraz

Viernes, 15 Noviembre 2024 07:30

Amalio de Marichalar destaca en este artículo de opinión la profunda emoción que supone conmemorar un año de rosario en la calle Ferraz, en bien de la salvación de España y del mundo, como así ha sido considerado desde siempre gracias a la presencia evangelizadora española en la tierra.

Un año rezando el Santo Rosario en el Santuario del Inmaculado Corazón de Maria en Madrid. Hace pocos días, el nueve de este mes, celebrando también la Virgen de la Almudena, y cantando el himno a la Virgen al final del Rosario.

Un año de calor, frío, lluvia, nieve, viento, sol abrasador, en el que los españoles, muchos miles, a diario hemos tenido ocasión de rezar el Rosario para la salvación de España y del mundo .

Un año rezando a la Virgen en la calle y sumándose además decenas de naciones en el mundo que en constante peregrinaje acuden sus nacionales a visitar el Santuario y el rezo diario en directo.

Un año rezando a la Virgen y todos los días dando los españoles testimonio de Fe .

Una hora de España y también del mundo muy delicada en donde la oración es muy necesaria para contrarrestar los ataques del mal.

El ejemplo del Rosario de Ferraz que dirige Jose Andres Calderón es buena muestra de lo que hoy necesitamos los católicos para ser verdaderos militantes comprometidos y contagiar así mismo el ejemplo a nuestros semejantes. Es cierto que el testimonio callado y de puertas para dentro de los cristianos siempre ha sido muy importante pero es perfectamente compatible con salir a la calle y al mundo a expresar la Buena Nueva enfrentándonos a la incomprensión y al posible señalamiento social y político, ya que nuestra Fe no es pusilánime y es para valientes. Así hizo España constantemente, llevando el Evangelio hasta el fin del mundo y asumiendo peligros siempre. Así nos dijo en todo su pontificado San Juan Pablo II pidiéndonos “ no tener miedo “ y como dijo a los jóvenes “ Queridos jóvenes de America escuchen la voz de Cristo . No tengan miedo. Ábranle sus corazones a Él “ O también pidiéndonos a los europeos desde Santiago de Compostela “Te lanzo vieja Europa un grito lleno de amor : Vuelve a encontrarte . Se tu misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual….”

No es casualidad que estemos en el Santuario claretiano del Inmaculado Corazón de Maria, donde hoy se conserva el Cristo proveniente de la donación de los Marqueses de Quintanar, y donde se dice que mientras lo rezaba se le apareció la Santísima Virgen, a San Antonio Maria Claret, para pedirle rezar el Rosario y ser el valedor del mismo para la salvación de las personas y para librarles de los males y desgracias. Hoy rezamos desde allí mismo reafirmando la mejor interlocución a través de la Virgen María hacia Dios.

Es especialmente emocionante cumplir un año de rezo contemplando la imagen de la Virgen Inmaculada y muy en especial estos últimos días dedicarlo a la tragedia que vivimos todos los españoles en Valencia, pero también en Castilla la Mancha en Letur y en Andalucía en Málaga. Pedir la intercesión a la Santísima Virgen, para llegar a Dios, hablándola todos con el Rosario, y a diario, para que acoja en Su seno a tantos fallecidos y desaparecidos, así como a sus familias, y para que tanto dolor pueda ser aliviado .

El mérito de Jose Andres Calderón y de su familia y amigos es único y es emocionante y la Virgen María ha querido abrir los corazones de tantísimos españoles, y de tantísimos millones de personas en todo el mundo para caer en la cuenta de la verdad y poder perseverar en ella. En estos recios momentos que vivimos y con el dolor trágico de lo ocurrido, con unas tempestades que han provocado un auténtico desastre, es el rezo diario del Rosario el mejor arma para sosegar nuestras almas y para encontrar la esperanza, tanto los que sufren la tragedia directamente, como el resto de españoles que los acompañamos en su profundo dolor. Por ello rezamos en especial estos días el Rosario en Ferraz, con el testimonio de unas velas encendidas, flores y nuestra Bandera, acompañando a la Virgen en Su advocación de los Desamparados de Valencia, y pidiéndola que acoja a todos en Su manto.

Es emocionante y una bendición de Dios, que Jose Andres haya avivado nuestros espíritus y conciencias rezando el Rosario y perseverar así en la única verdad, y como el dice constantemente tornando nuestra mirada siempre a la Inmaculada Virgen María para agradecerla permanentemente cómo nos acoge con Su mirada, abriendo Sus brazos para la salvación de España y el mundo.

Es el rezo del Rosario el arma infalible como nos recordaba San Juan Pablo II: El Rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana pues al rezarlo se conecta con “ hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la iglesia, y la humanidad “.

Un año de profundo amor a Dios a través de la Santísima Virgen María, y de eterno agradecimiento a las enseñanzas del Rosario . Un año ejemplar, que hemos de saber transmitir con profunda emoción y gratitud a nuestros allegados para unirnos en un clamor espiritual en bien de la humanidad.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda