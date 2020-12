Un tren arrolla un turismo en Matamala de Almazán

Jueves, 03 Diciembre 2020 13:20

Los dieciséis viajeros del tren Madrid-Soria que cubría este trayecto esta mañana han tenido que llegar a su destino en autobus, debido a que el tren ha arrollado a un vehículo, entre Matamala de Almazán y Tardelcuende, en un accidente donde se han registrado heridos.

La Subdelegación del Gobierno en la provincia ha informado que en el vehículo siniestrado viajaba una persona que ha sido trasladada al hospital Santa Bárbara de Soria para su observación.

El tren ha golpeado, en torno a las diez y media de la mañana, la parte trasera del turismo, cuando éste estaba cruzando la vía en un camino forestal entre Matamala de Almazán y Tardelcuende.

El tren no ha descarrilado y no ha resultado dañado, según la patrulla de la Guardia Civil, pero por precaución no ha continuado el viaje y se ha desplazado un autobús hasta el lugar del accidente, donde ha recogido a los dieciséis viajeros del tren para trasladarles hasta Soria.

Una de las jóvenes viajeras que iba en el tren ha comentado a los periodistas que apenas se ha notado el impacto con el turismo y se ha quedado todo en "un pequeño susto".



Por su parte, otro joven que iba en el último vagón ha explicado que de repente ha comenzado a sonar un pitido fuerte del tren, pero apenas se ha notado impacto e incluso, "pensábamos que era un ciervo o algún animal que se había cruzado".

El maquinista ha informado a los pasajeros, según ha apuntado, que el tren había arrollado a un coche.

"La verdad que es una cosa para recordar toda la vida. Para dos trenes que pasan al día por Soria, justo que haya pasado esto es extraño", ha declarado.