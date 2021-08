Medio centenar de botellones disueltos por Guardia Civil

Sábado, 28 Agosto 2021 19:33

La Guardia Civil ha recibido más de cien avisos y ha actuado para disolver cincuenta botellones o reuniones reales en la provincia en los últimos quince días, de los que seis de ellos se han registrado en la última madrugada.



Según ha informado la Guardia Civil, esta madrugada ha habido concentraciones de personas y botellones en varios puntos de la provincia.

Con la llegada de las patrullas, las concentraciones se han disuelto sin incidencias pero sin embargo, según ha confirmado esta tarde en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en la provincia, se formularán algunas denuncias.

En concreto las concentraciones se han realizado en San Andrés de Soria, donde se dieron cita sesenta vehículos; en Espeja de San Marcelino, con cincuenta personas; en Arcos de Jalón y en Noviercas, con un centenar de personas y con el agravante de que no querían apagar la música.

Además la Guardia Civil ha disuelto esta madrugada una reunión en una peña de San Esteban de Gormaz y en otra de Fuentearmegil así como una concentración de unas sesenta personas en el paraje de la Junta de los Ríos, en Soria capital.

En los últimos 15 días la Guardia Civil ha recibido más de 100 avisos con unas 50 actuaciones en botellones o reuniones reales.

No ha habido incidencias con los asistentes que se han dispersado o han cumplido las normas de mascarilla o de distancia social.

No obstante, según han confirmado estas mismas fuentes, hay una decena de casos con denuncias, ya sea por consumo en vía pública (botellones), que se tramitan por la ley 4/2015 y se pueden sancionar con entre 300 y 600 euros, o por incumplimiento de las medidas anticóvid.