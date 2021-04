Más sanciones por saltarse normativa Covid

Lunes, 05 Abril 2021 15:09

En la madrugada del pasado domingo, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria han incoado 24 propuestas de sanción, como consecuencia del incumplimiento de las mediadas legales, establecidas por las autoridades, para luchar contra la pandemia Covid 19.

De las denuncias mencionadas, quince, lo fueron por no cumplir el por no cumplir con el límite de movilidad nocturna, al estar fuera de su domicilio pasadas las 22:00 horas sin motivo justificado; cinco, por no utilizar mascarilla y cuatro, por no cumplir con la normativa de reunión de personas en espacios privados, sólo para convivientes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Estas actuaciones, que se realizaron en distintos puntos de la ciudad, se enmarcan en el continuo trabajo que realizan los agentes de policía, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la legislación vigente sobre la crisis sanitaria Covid 19.

De todas estas intervenciones, cabe destacar la realizada sobre las 23:30 horas, del pasado sábado, en un bar de esta ciudad. Cuando llegaron los funcionarios policiales, observaron la presencia de tres personas en el interior del mismo y cuatro más, en su exterior. Todas ellas fueron denunciadas por no cumplir con el límite de movilidad nocturna, sin motivo justificado y además, cuatro de ellos, por no portar la mascarilla obligatoria.

También es reseñable, la actuación en un domicilio de la capital, donde tras identificar a sus cuatro ocupantes, se pudo comprobar que cada uno vivía en un domicilio distinto de esta ciudad, por lo que fueron propuestos para sanción por no cumplir con la normativa que regula las reunión de personas en espacios privados, y que establece que se limitarán a los convivientes.