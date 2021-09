Soluciones para la sanidad en zonas despobladas

Martes, 21 Septiembre 2021 18:45

Revisión imprescindible de los mapas sanitarios, redistribuir las cargas asistenciales, implementar tecnologías y evolucionar hacia actividad concertada con cita previa son algunas de las conclusiones apuntadas por consejerías de Sanidad de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.



Los consejeros de Sanidad de las comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León han participado este martes en Soria unas jornada de análisis y debate técnico sobre el "reto común" de la asistencia sanitaria en territorios despoblados, con la vista puesta en garantizar el derecho universal de la sanidad.

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha explicado esta tarde las conclusiones de la primera mesa sobre asistencia sanitaria en el medio rural y zonas con despoblación.

Casado, que ha subrayado que el envejecimiento se asocia a cronicidad y a cuidados, ha apuntado que es necesario el desarrollo de otras competencias del equipo multidisciplinar, en especial los enfermeros así como aumentar el número y tarea de trabajadores sociales y el papel de los profesionales administrativos, para resolución de toda tarea de Atención Primaria y apoyar el desarrollo de fisioterapeutas y matronas.

Además ha planteado el acceso a pruebas diagnósticas, como herramientas de ayuda basadas en la inteligencia artificial y aumentar la coordinación con otros niveles asistenciales.

"Es imprescindible la revisión de mapas sanitarios para adaptarlos a realidad. Y redistribuir cargas asistenciales y es necesario plan solido de atención comunitaria", ha recalcado.

El modelo de atención tiene que evolucionar a actividad concertada con cita previa, ha resaltado, sumado al sistema de transporte, que no es exclusivamente sanitario y es necesario la implicación de otras administraciones.

Por último, ha apuntado que es necesario que estudiantes y residentes pasen parte de su formación en medio rural.

Por su parte, la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Ripollés, ha explicado las conclusiones de la segunda mesa sobre recursos humanos para luchar contra despoblación, que requiere de profesionales sanitarios, ante el déficit estructural existente.

Ripollés ha recalcado que hay que desarrollar políticas que faciliten la plaza de difícil cobertura y desarrollar medidas para facilitar la ocupación de estas plazas, para lo que hay que incentivarlas con una valoración en bolsa de trabajo, un aumento en báremos, y la propia incentivación económica.

Ripollés, a preguntas de los periodistas, ha asegurado que los profesionales tienen que tener proyección de futuro, realizando su trabajo en las mejores condiciones para dar asistencia de calidad.

"En los puestos de difícil cobertura si se contemplan medidas de carácter retributivo, pero no todos son retribuciones a la hora de elegir una plaza. Las plazas son atractivas si no pierdes tu capacitación profesional. Los contratos mixtos incrementan esta capacidad para seguir en contacto con técnicas nuevas", ha puntualizado.

En este sentido ha apuntado la posibilidad de juntar descansos y valorar nuevas formulas de contratación, con contratos mixtos con hospitales de la red en ciudades o de referencia.

Además ha señalado que hay que ahondar en la formación, potenciando la estructura de las unidades docentes, y hacer atractivas las plazas y disminuir las rigideces a la hora de acreditar las unidades docentes.

"No se puede querer aquello que no conoces. Hay que hacer una política de visualización de las tareas y competencias del mundo rural, para intensificar su atractivo", ha recalcado.

Por su parte, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha explicado las conclusiones de la tercera mesa de trabajo sobre las nuevas tecnologías aplicadas en sanidad y despoblación.

En este sentido ha apuntado que se ha puesto sobre la mesa la existencia de una brecha, que da pie a la conclusión de ser imprescindible un nivel de formación adecuado, tanto en profesionales como en familias.

"Hasta ahora seguimos trabajando por proyectos, pero no dejan de ser aislados, y lo que se trata es de organizarlo en lo que queremos que se llama herramienta digital. Hablar de un canal digital, que esté en un solo app, en un solo portal, para que tenga un fácil acceso para profesionales y las personas que tienen que acceder a este sistema", ha avanzado.

Además ha señalado que es necesario usar big data e inteligencia artificial y hay que unirlo para implantarlo para el mejor desarrollo de la profesión sanitaria.

"Las tecnologías son una oportunidad de accesibilidad, de eficiencia y ayuda a la sostenibilidad del sistema. La teleasistencia puede permitir romper la dicotomia entre hospital y Atención Primaria", ha resaltado.

"No todo lo que ocurre en el despoblamiento tiene que estar en la mochila de la sanidad. Hay que hacer un sistema de salud inteligente, un sistema abierto a los pacientes", ha recalcado