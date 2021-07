Programa para el Festival Enclave de Agua

Viernes, 09 Julio 2021 13:31

La nueva edición del Festival Enclave de Agua es un paso más hacia una normalidad. Se celebrará del 23 al 31 de julio en el patio del instituto Machado. Conoce la programación.

En esta ocasión ,como ya sucedió el año pasado, el Ayuntamiento ha elegido una ubicación que permita disfrutar de la música en directo en estado puro siguiendo todos los protocolos de seguridad COVID.

Por ello el Instituto Antonio Machado de Soria acogerá esta nueva cita de Enclave.



Las entradas se podrán conseguir a través del link https://teatropalaciodelaaudiencia.sacatuentrada.es/ a un precio de 8 euros por concierto.

Viernes 23 de julio

Gisele Jackson & The Shu Shu´s (U.S.A)

Rice&Groove (España, el grupo más joven que ha tocado en un festival de musica en Europa)



Sábado 24 de julio

The Oldians (España)

Shrizz & The Kiddz (Suiza)



Domingo 25

The Electric Alley (España)

Red Roberts (U,S,A)



Viernes 30

Lehmanns Brothers (Francia)

El Combo Batanga (Cuba)



Sábado 31

Emeterians & Forward Ever Band (España)

The Groove Family (U.S.A)

Cardelina (España)

Errecé y Tirpa (España)