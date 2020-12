Nuevo aplazamiento de la feria Presura

Martes, 15 Diciembre 2020 12:48

La jornada de inauguración de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, prevista para este viernes 18 de diciembre, se ha aplazado sin fecha definida a 2021.

El motivo no es otro que la normativa sanitaria derivada de la pandemia. Hasta que la misma no permita celebrarla en las mejores condiciones y con la máxima repercusión posible, no se convocará la feria que ya se aplazó al 18 de diciembre el pasado 6 de noviembre, por el mismo motivo.

El Hueco anunció entonces la suspensión de una feria en la que estaban llamados a participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Pablo Casado.