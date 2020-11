Los sindicatos insisten en retirada de decreto sanitario

Miércoles, 25 Noviembre 2020 07:14

En la reunión mantenida con la consejera de Sanidad, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad han comprobado una vez más el mensaje que el mensaje transmitido de diálogo y comprensión no se corresponde con lo que escriben en sus propuestas y decretos.

"Hemos escuchado a laconsejera y nos ha parecido bien su tono y disposición, pero nos sorprende porque no coincide con lo escrito y con las medidas que ya están ejecutando en los centros sanitarios sin ningún desarrollo legal", ha señalado en un comunicado CC.OO.

Al sindicato le sorprende que las buenas palabras y las declaraciones amables no tienen nada que ver con lo escrito en el decreto, con lo que se quiere imponer en las mesas y con las medidas que, de hecho, se ejecutan en los centros.

Por ello, los sindicatos sanitarios de la Mesa Sectorial han vuelto a manifestar su disposición a negociar siempre y cuando se retire el Decreto o no se desarrolle porque coarta la posibilidad de negociar.

En la reunión también ha sido evidente, según los sindicatos, la dificultad para articular la negociación con los interlocutores actuales, que son responsables de los documentos presentados y que defienden mantener medidas restrictivas hacia los profesionales y trabajadores de SACYL, y han pedido una implicación activa de la consejera y de la Junta de Castilla y León.

"El trabajador de la sanidad no pide reconocimientos, solo pide que se le deje trabajar en condiciones, con respeto, con medios materiales y de seguridad suficientes", han resaltado.

Las organizaciones sindicales mantienen la convocatoria de concentraciones silenciosas en todos los centros sanitarios de Castilla y León el jueves 26 de noviembre, hasta que

empiecen las negociaciones en los términos acordados.