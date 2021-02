los padres de la "Rosa León" siguen sin respuesta municipal

Viernes, 19 Febrero 2021 07:13

La Agrupación de Padres afectados por el cambio de gestión de la escuela de educación infantil municipal "Rosa León" han vuelto a solicitar al Ayuntamiento de Soria que mantenga las condiciones hasta el curso que viene, "porque sabe que si quiere puede hacerlo".

La citada agrupación ha recordado este viernes en un comunicado que el pasado 12 de febrero acudieron "esperanzados" a una reunión con representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento de Soria, encabezada por Ana Alegre, Javier Muñoz y la coordinadora de los servicios sociales municipales.

"Todas nuestras esperanzas por tratar de llegar a cualquier acuerdo se esfumaron, cuando nos encontramos con una postura inamovible de realizar el cambio de gestión de manera inminente e inevitable, excusándose en la Ley de Contratos. No cabía margen para encontrar una solución satisfactoria, ni siquiera el que les permite el art. 29.4 de la propia ley citada que dice “podrán establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio de prestador pudiera repercutir negativamente”.

Los padres afectados por el cambio han apuntado que el Ayuntamiento no supo darles la información que requerían aunque se comprometió, "incluso tomando nota de las mismas", a informarles de sus dudas.

"Eso sí, nos requieren a los padres dándonos un plazo que culmina hoy 19/02/2020, en un modelo de solicitud para la continuidad de nuestros hijos en el centro y les facilitemos nuestros datos. Pero una semana después, nadie nos ha facilitado la información que les pedimos: como se realizará el pago de la diferencia a la empresa (si será esta quien les facture la misma o seremos los padres los que asumiremos mes a mes este sobrecoste y ellos nos lo abonaran posteriormente), los horarios, los precios a partir de septiembre, la apertura en agosto, el proyecto educativo, la existencia de extras que esta empresa suele cobrar a las familias por las actividades que realiza… ellos no sabían nada y eso que es una guardería de su titularidad", han explicado.

La Agrupación de Padres afectados por el cambio de gestión de la escuela de educación infantil municipal "Eosa León" han reiterado que siguen esperando a la información solicitada y comprometida.

"Nos mintieron. No nos sentimos respetados como ciudadanos, ni como usuarios de un servicio público. ¿Ésta es la transparencia de la que se jactan? ¿Éssta es la participación que predican? ¿Ésta es la ciudad amiga de la infancia de la que presumen?", han preguntado.

Los padres han asegurado que el Ayuntamiento no sólo les ningunea sino que tampoco cumplen con respecto a otras instituciones que les están requiriendo información acerca de este "atropello".

En este sentido han recordado que el Ayuntamiento de Soria, como todas las instituciones públicas de Castilla y León, tienen la obligación de auxiliar con carácter preferente y urgente al Procurador del Común en sus investigaciones (Art3), y sin embargo "parece que no le están contestando, de modo que no le permiten emitir dictamen sobre la queja número 422/2021 que hemos presentado".

Los padres han denunciado que el mismo juego "desidioso" parece estar teniendo el Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo, que les ha requerido información para informar sobre la queja número 21002417, el art 19 de la Ley Orgánica que lo regula, refiere también que “todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e

inspecciones”.

Sin embargo, para los padres, este Ayuntamiento de Soria, tan seguro de estar actuando de buena fe y conforme a las leyes, pretende agotar todos los plazos administrativos que les permite la ley para no colaborar con estas dos instituciones, lideradas por expertos juristas, que quieren velar por los derechos de los hijos y de los padres, de manera que no puedan conformar opinión, analizar las posibilidades y emitir resoluciones.

"¿A qué se debe que no colaboren a las peticiones del Defensor del Común y el Procurador del Común de manera urgente y preferente, como es su obligación? ¿Ésta es la manera habitual de actuar de nuestro Ayuntamiento?", han cuestionado.

Los padres han lamentado que ésta sea la situación a una emana vista del “cambio de gestión inminente” totalmente desinformados, ninguneados y sin saber si sus hijos e hijas van a poder continuar el curso cómo y con quien lo comenzaron, "si hemos de insistir o tomar medidas judiciales nosotros, solicitando la paralización de todo este proceso de manera cautelar".

"Porque si a alguien le queda alguna duda, Lo importante aquí es el bienestar de unos niños y niñas que tienen entre cinco meses y tres años. Una vez más lo repetimos: sólo solicitamos al Ayuntamiento de Soria que mantenga las condiciones hasta el curso que viene como comenzaron en septiembre. Porque saben que si quieren, pueden hacerlo", han reclamado.