La cantautora Paula Martínez gana Soria Talent

Sábado, 17 Octubre 2020 15:32

La cantautora Paula Martínez se alzó anoche como ganadora de la primera edición de Soria Talent.

La joven, de 28 años y enfermera, conmovió a los componentes del jurado con una composición propia titulada 'Compases del Moldava' en la que cantó, acompañada de su guitarra, su historia con la música.

“El Moldava es la obra clásica que despertó mi interés por la música clásica, ya que descubrí que podía contar historias y transportarte, en este caso, a un río, el Moldava”, ha explicado la ganadora, que fue elegida por el jurado tras una “reñidísima deliberación”.

Martínez acudió a la final de Soria Talent “con la mentalidad de que existía una posibilidad de ganar, aunque fuese pequeña”.

“Supongo que luego vas allí, ves a los demás, el nivelazo, los nervios...y ya no te lo crees tanto”, reconoce. Así que se subió al escenario del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, en el que se celebró el evento, pensando en que su premio era mostrar algo muy suyo.

“Es una canción que cuenta un poco mi vida y que compuse en septiembre. Cantar en la Audiencia, como soriana, era una oportunidad caída del cielo, así que sólo intenté ser yo y disfrutarlo”, ha indicado.

La joven actuó en penúltimo lugar, por lo que “el paso a la final y la decisión del jurado fueron muy seguidas”, así que no tuvo “mucho tiempo de asimilar” la situación.

Paula Martínez llegó a la deliberación final del jurado acompañada de Paula Oliver y de Lucía Tello, dos jóvenes que, en palabras del jurado, hicieron que la deliberación fuera “muy complicada”.

“Cuando vi quiénes eran mis compañeras me pareció muy difícil ganar. Paula Oliver tiene un vozarrón y Lucía Tello compartió camerino conmigo y pude escucharla ensayar. ¡Me alegré tanto de que pasase a la final...!”, ha señalado.

De la gala de ayer, Martínez destaca el tiempo que pasó con la gente.

“Con la gente de la organización, los voluntarios, Alberto [encargado de backstage]...pero sobre todo el rato que pasé con los compañeros, especialmente con los que compartí camerino”, ha explicado.

Incluso, en los momentos previos a la gala, algunos de ellos hablaron de la posibilidad de realizar alguna colaboración musical.

Respecto al momento en el que se hizo público que era la ganadora de Soria Talent, Paula ha comentado que “fue un subidón de emociones, de no entender muy bien cómo había ganado”. “Y a la vez decirme a mi misma ¿ves cómo era posible? Y fue impresionante ver a mis padres, a mi novio y a mis amigos como locos en las butacas de la audiencia cuando dijeron mi nombre”, comenta.

Paula recogió de manos del promotor de Soria Talent, Iván Manrique, el galardón que le acredita como ganadora de esta primera edición, el cheque de 1.000 euros gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Soria y la contratación por parte de la Diputación Provincial de Soria para mostrar su talento por la provincia.

Premio del público

Los asistentes a la gala y quienes la vieron en directo en dos de los establecimientos patrocinadores, El Cielo Gira y Bandalay, votaron a su favorito a través de la página web y de un código QR.

El ganador en esta categoría fue Jairo Morales, encargado de abrir la gala, con una propuesta rompedora en la que utilizó un loop gracias al cual montó su “propia orquesta”.

“Con esto del coronavirus no he podido venir acompañado de músicos, así que he tenido que hacerlo yo todo”, bromeó antes de su actuación. Morales sorprendió tocando diversos instrumentos y mezclándolos con su voz, además de con otros objetos, como un pasaporte, con el que consiguió diferentes sonidos para versionar, en castellano e inglés, la canción 'Shape of you' de Ed Sheeran.

La originalidad de esta actuación convenció al público, que valoró la complejidad de la misma y le otorgó el Premio del Público, que conlleva un trofeo, un lote de la Marca de Garantía Torrezno de Soria y la contratación por parte de la Diputación Provincial de Soria para llevar a cabo algunas actuaciones por municipios de la provincia.

Una gala marcada por el talento y las medidas Covid

“Nos ha sorprendido muchísimo el talento que hemos visto sobre la Audiencia. Ha sido impresionante y, además, a la mayoría de ellos no les conocíamos, por lo que han sido todo un descubrimiento”, indicaron los componentes del jurado, que en diversas ocasiones a lo largo de la gala mencionaron la dificultad de elegir a uno de ellos.

El jurado estuvo formado por la cantante y guitarrista Elena de Nicolás, el bailarín Andrés Escribano (conocido como Boro), la agitadora cultural Eva Caballero y el compositor musical Andrés Martín.

La gala, que se retrasó siete meses debido a la pandemia de coronavirus, contó con “todas las medidas de seguridad” tanto en el patio de butacas como entre la organización y los finalistas, demostrando que “a pesar de todo, la cultura es segura”.

Así lo aseguró el promotor de Soria Talent, Iván Manrique, quien además fue el encargado de presentar la gala junto a la periodista Virginia Fernández. “Por fin hemos podido hacerla y el resultado ha sido el trabajo de meses por parte de un equipo que me ha acompañado de principio a fin y sin el que no hubiera sido posible sacar este proyecto adelante”, indica.

“Ha sido maravilloso poner en marcha Soria Talent, ver cómo crecía, las dificultades con las que nos hemos encontrado, las soluciones que hemos buscado... Y, sobre todo, ha sido impresionante comprobar todo el talento que tenemos en Soria y lograr que nueve de ellos actuaran sobre el escenario de la Audiencia, que para algunos de ellos era un sueño”, añade.

Nueve fueron los talentos que llegaron a la gala final: Jairo Morales, Paula Oliver, Javier Galán, Acroyoguis, Lucía Tello, Jairo Morales, Margie Hernández y Carlos Steven Arboleda, Paula Martínez e Innov-Action.

Además, contó con la actuación de la ganadora de Soria Talent Home Edition (evento celebrado de manera virtual durante las semanas de confinamiento por la Covid 19), Nuria Peter.

El promotor de Soria Talent valora esta primera edición como “un éxito”. “Ha habido fallos porque ha sido la primera vez que hemo organizado un evento de este tipo pero nos sirve para aprender y no volver a repetirlos. Además, creo que esos fallos se olvidan cuando logras subir a un escenario a gente con tantísimo talento, a sorianos que, en algunos casos, sólo cantaban en sus casas para familiares y amigos. Para nosotros el premio es haber podido enseñar que en Soria hay talento, del bueno, y muy variado”, explica.