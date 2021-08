El Numancia roza la victoria frente al Osasuna

Martes, 31 Agosto 2021 22:01

Un gol de Barbero, cuando el partido iba camino del minuto 90, ha servido al Osasuna para nivelar un encuentro que ha tenido perdido durante muchos minutos, a pesar de gozar de más ocasiones que su rival.



El Osasuna, con muchos cambios respecto al once de la última jornada liguera, saltó mejor al césped de Los Pajaritos y en apenas dos minutos generó su primera ocasión clara, en una vaselina de Chimy Ávila, que pilló adelantado al guardameta local, pero su balón se estrelló en el larguero, tras perder un balón en la medular el local Ebri.

El equipo osasunista llevó la iniciativa pero fue el Numancia quien se adelantó en el marcador, con una triangulación en el borde del área que culminó Diego Suarez, que ganó la espalda a los centrales del equipo navarro (min. 17).

El Osasuna perdonó el empate en dos ocasiones de Rober Ibáñez, que dentro del área golpeó al aire un balón franco, y el central Ramalho, que cabeceó alto en el segundo palo, con todo a su favor, desaprovechando un centro de Roberto Torres desde la derecha (min. 21).

El Osasuna, que sufrió especialmente en las jugadas al contragolpe del equipo numantino, siguió buscando nivelar la contienda, con dos remates de Chumy Ávila, el más peligroso de ellos blocado por el guardameta numantino.

Tras la reanudación, el Osasuna no terminó de encontrar un mejor nivel para doblegar a un renovado Numancia, que replegó líneas y movió el balón, en busca de hacer daño al contragolpe.

Ontiveros y Javi Martínez entraron avanzada la segunda parte, pero el equipo, aunque combinó mejor y buscó con mayor decisión abrir el campo, no vio puerta en los últimos metros aunque lo intentó por mediación de Barbero, en un remate de cabeza (min. 72), que el guardameta local Varea despejó a saque de esquina; Roberto Torres, con un disparo desde el pico del área grande, que repelió también el portero local, y Ontiveros, con una arrancada y disparo, que se fue pegado al poste derecho (min 86).

Y en una buena triangulación, el Osasuna encontró el premio en los últimos compases con el gol de Barbero (min. 88), que nivelaba un encuentro que parecía se le escapaba. La perseverencia osasunista tuvo recompensa.

El portero osasunista Juan Pérez evitó el desempate en un balón de gol de Dani Fernández, cuando se cumplía el minuto 90 reglamentario.

Ficha técnica.-

1 Numancia: Isma Gil; San Emeterio, Alex Cortijo, De Frutos, Jaume Pol; Ballarín, Mateo, Jordi Tur, Ebri; Diego Suárez, Allyson.

En la segunda parte: Toni Varea; Sergio Martínez, Raúl Hernández, Borja, Ceínos; Cotán, Mario Otero; Pablo Muñoz, Dani Fernández, Agüero; Agus Alonso.

1 Osasuna: Juan Pérez; Areso, Unai García (Ontiveros, min. 63), Ramalho, Cote; Jaume, Iñigo Pérez; Rober Ibáñez (Javi Martínez, min. 71), Barbero, Rober Ibáñez; Chimy Ávila (Juan Cruz, min. 46)

Goles: min. 17, 1-0: Diego Suárez. Min. 86, 1-1: Barbero.

Árbitro: Laín Pérez (Comité castellano-leonés).Enseñó cartulina amarilla al local Cotán.

Incidencias: partido de presentación del Numancia, de Segunda RFEF, tras una pretemporada con buenos resultados, ante un rival que ha llegado a Soria con muchas bajas respecto a su once titular en Liga.