Dos alumnas de Escolapios, con Bachillerato americano

Martes, 18 Mayo 2021 08:36

Dos alumnas de Escolapios Soria han obtenido el Bachillerato americano.

El Diploma Dual acredita la adquisición del título de Bachillerato como si fuera un estudiante que se gradúa en un high school americano.

Dos alumnas de segundo de Bachillerato, Cristina Laseca Carro y Celia Teresa Manchado, han obtenido la titulación del bachillerato americano o Diploma Dual, la misma acreditación que recibe cualquier estudiante al graduarse en un high school americano.

Que estas dos sorianas hayan conseguido esta doble certificación es posible gracias al acuerdo entre el Estado de Florida (USA) y el Ministerio de Educación y Formación Profesional español. Ambos organismos convalidan un programa de estudios consistente en 24 créditos, de los cuales nuestras alumnos duales realizan seis on line, cursando asignaturas tales como: Life Management Skills, Criminolofy, US History, US Goverment and Economics, English o Concepts of Engineering & Techology, entre otras.

Estas materias pueden realizarse en dos, tres o cuatro años, según las necesidades y perfiles de los estudiantes.

El resto de créditos se recogen del expediente de secundaria y bachillerato del alumno.

Este año escolar han participado un total de once alumnos, repartidos en los diferentes cursos académicos. De todos ellos, cinco han sido galardonados con la mención honorífica en estos estudios, ya que han obtenido una media superior a nueve entre todas las asignaturas cursadas.

Estos jóvenes son: Celia Teresa Manchado, Natalia Abellón Pérez, Sandra Gandúl Gil, David Criado López y Marc Isern Jáñez.

Los tres pilares del programa son: la inmersión lingüística, al ser totalmente en inglés y con profesores nativos, el uso de la tecnología, al desarrollarse on line, y la adquisición

y entrenamiento de competencias personales como la responsabilidad y madurez en el trabajo, un alto nivel de autonomía, el aprendizaje de la gestión del tiempo o la capacidad de adaptación y flexibilidad al trabajar en un entorno multicultural.

En 2009, Escolapios Soria fue el primer centro escolar de toda España en el que se realizó la primera prueba piloto para la implantación de la dualidad de bachillerato americano por Academica Corporation.

Se eligió el colegio soriano como base para su proyecto de internacionalización.

Actualmente, son más de 600 centros de todo el país los que pueden desarrollar este programa.

Cualquier alumno que curse Secundaria o Bachillerato en el colegio soriano podrá optar a matricularse en este Diploma Dual, realizando una prueba de nivel de inglés en el mes de septiembre.