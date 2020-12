Ciudadanos pide sensibilidad al Gobierno con Soria

Martes, 01 Diciembre 2020 10:51

El procurador regional de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, ha reclamado este martes la sensibilidad de todas las administraciones con Soria, y en especial del Gobierno de España, como lo ha hecho a su juicio la Junta de Castilla y León en sus presupuestos regionales para 2021.



"Soria es una de las provincias que siempre tiene que tener el aliento de la Junta. Pero hay que recordar a la Administración central, que tanto pía cuando le interesa, que en Soria seguimos incomunicados por la A-11, que es la autovía de la vergüenza", ha denunciado este martes en rueda de prensa.

En este sentido, el procurador regional de Ciudadanos por Burgos ha recordado que el que fuera secretario regional del PSOE, Ángel Villalba, se comprometió a terminar la autovía del Duero en 2009.

Delgado ha resaltado que la pandemia también está poniendo la oportunidad de la Comunidad para atraer población, "porque en los pequeños pueblos se viven muy bien pero hacen falta servicios", por lo que ha demandado al Gobierno mejorar la conectividad con la banda ancha.

Por ello ha demandado el compromiso de todas las administraciones con Soria, ya que "es evidente la sensibilidad que tienen todos los grupos parlamentarios con Soria en los presupuestos".

Delgado, que ha señalado que Ciudadanos gestiona más del 50 por ciento del presupuesto regional, ha confirmado que los impuestos no se subirán porque siempre perjudican a los mismos.

"No nos gustan subir los impuestos y no se van a subir, porque al final siempre los paga la clase trabajadora", ha apuntado.

Delgado ha señalado que los presupuestos están adaptados, con responsabilidad, a los tiempos y son el símbolo de la unión de las fuerzas parlamentarias y que se contrapone a los intereses partidistas del Gobierno de la Nación en sus pactos para los presupuestos con los nacionalistas.

Delgado ha recalcado que son los presupuestos más sociales y buscan reactivar la economía y blindar la protección social, con el 80 por ciento destinado a Sanidad, Educación y Familia.

En este sentido ha recalcado que la Sanidad alcanzará por fin el 7 por ciento del PIB regional.