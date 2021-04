CARTA AL DIRECTOR/ Máster municipal

Miércoles, 14 Abril 2021 07:19

Ángel Coronado incide en su carta al director en la lección gratuita de urbanismo que dará el Ayuntamiento de Soria en el Consejo Sectorial de Urbanismo, cuando se convoque, al hilo del expediente urbanístico del Cerro de los Moros.

CARTA AL DIRECTOR/ Máster municipal

Ahora que la inflación de los Máster amenaza su ruina, en el Ayuntamiento de Soria puede Ud. hacer algo que se parece a uno sobre urbanismo con garantía y pedigrí.

La lección inaugural, y si me apuras primera y última, se anuncia para la próxima convocatoria del Consejo Sectorial de Urbanismo.

En efecto. El pasado día uno de los corrientes y en este medio, tras reiterar que la solución a los problemas urbanísticos no se dará por correr mucho sino por hacer las cosas bien (alusión evidente al conocido refrán de que no por mucho madrugar amanece más temprano, o al de andar “piano” para llegar “lantano”, o también a ese tan castizo de que antes se coge a un mentiroso que a un cojo, y a tantos otros que no cito por considerar suficientes los mencionados (que tengo una edición de refranes de hasta setenta mil), nuestro alcalde lo anunciaba literalmente así: “Los tiempos nos los van a marcar los pasos firmes y serios que podamos dar con informes encima de la mesa”. Luego añadía que el mayor problema era algo a lo que tachaba de “pelotazo” de no sé la barbaridad de millones de euros generados de no sé las plusvalías de cuando Encarnación Redondo ……El Máster, además. es gratis. O se paga tirando de otras tasas sin que otras tasas lo noten. Vasos comunicantes, que desde Torricelli quedó tan bien explicado que todo el mundo lo entiende.

Sólo hay una cosa que cito en extenso por no estar de acuerdo con ella. Entiendo que no es verdad. Dice así: "Lo que confirma esa edificabilidad hasta las 1.363 viviendas se consolida con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 2006. Es el momento en que se consolidan los derechos urbanísticos. Con carácter previo ese suelo ha tenido recalificaciones mucho menores e incluso al Plan anterior a la época de los 90 también un pequeño reconocimiento de derechos de edificabilidad, pero lo que consolida la saturación de ese espacio es el PGOU que aprueba el PP con Encarnación Redondo", ha recordado.

Pero en general, este máster me interesa vivamente. En el sentido bueno de la palabra, me parece un buen “pelotazo” de sabiduría urbanística. Excepto a lo que se refiere la última cita de más arriba que, de forma clara, entiendo que no es verdad. Porque verán Uds. Por lo que sé, y al margen, claro está, de lo que las paredes de los despachos del Ayuntamiento puedan tener selectivamente registrado, en los primeros días o meses (pero meses pocos) de haber tomado posesión de su mandato el equipo actual de gobierno municipal en el año 2007, ni el PGOU de Soria tenía otra cosa prevista para el Cerro de los Moros que la simple delimitación como suelo urbanizable, ni el equipo de gobierno municipal tenía conocimiento alguno sobre los dichos terrenos sino el mencionado, suelo urbanizable, calificación que por otra parte, y desde años atrás en virtud de otra ley de 1988 verdaderamente lesiva en mi opinión y cuya idea matriz sigue vigente, todo el territorio nacional, excepto aquel que excepcionalmente se dijese o que ya estuviese urbanizado, es urbanizable de por sí. Consúltese, si se quiere, y al tiempo, el PGOU de 2007 y la ponencia de valores fiscales vigente hoy, pero redactada y puesta en común con el Ayuntamiento por entonces. Ambos documentos son públicos y por lo tanto a disposición de todo aquél que los quiera consultar.

Fundamento de la ley urbanística de 1988: así de simple, si los solares son caros, inundemos el país de solares para bajar su precio a costa de cualquier otro valor (otra vez el necio, confundiendo valor con precio, siempre lo mismo). Resultado: una burbuja inmobiliaria que pinchó en el año 2008. Entreténganse en revisar la reacción que tal pinchazo produjo. Alarma en la Administración, Hacienda, autonomías ayuntamientos, entre la población. Estado de alarma general. Pero atentos, burbuja que en el Cerro de los Moros de forma ejemplar, o de manual, o de máster, y en tantos y tantos otros lugares, vuelve a burbujear. Ahora el estado de alarma es de origen diferente aunque recuerde un poco al otro.

Digo todo esto por si fuese de interés incluir alguna idea de lo mismo en esa lección de urbanismo a la que llamo máster, la que se proyecta impartir, gratuitamente y para todos, en nuestro Ayuntamiento.

Y como cuando escrita una carta y al advertir un olvido de omisión se dice que “otrosí”, en calidad de otrosí recuerdo que sería conveniente informar a la respetable institución asociada a la UNESCO y asesora de la misma en cuestiones del máximo interés cultural, denominada ICOMOS, del error cometido en el plano del Cerro de los Moros que figura en su informe con el nº 2 y que titula “Ordenación detallada del sector Sur D-4 del PGOU de 2006”, publicado en este medio el día 8 de los corrientes. En ese sector todo lo que había en el año 2010 y en lo que yo conozca existe todavía hoy, nada tiene que ver con el citado plano. Lo verdaderamente cierto se refleja en la hoja nº 6 de la información gráfica del citado PGOU de Soria.

Fdo: Ángel Coronado