Un usuario denuncia que servicio directo Soria-Madrid le deja "tirado" en Almazán

Martes, 29 Abril 2025 08:34

Un usuario de Renfe ha denunciado ante la Guardia Civil que le han dejado "tirado" en Almazán en el servicio de autobús que debía trasladarle de forma directa desde Soria a Madrid.

El usuario ha comentado a este medio que el conductor del autobús el ha dejado en Almazán aunque le ha pedido que le retornase a Soria o le pusieran un medio directo a Madrid, como especificaba su billete.

"En Soria me dijeron que en Almazán había un autobus directo. Y en Almazán me dijeron que lo habría en Sigüenza. Y me han dejado en Almazán. Me han bajado la maleta y se han ido", ha denunciado.

El usuario había adquirido un billete directo Soria-Madrid, sin paradas intermedias.

"Nos han dicho que no había más que un autobús, por una averia, hasta Almazán. Y luego directo. >Y en Almazán no había otro autobús", ha explicado.

Lo que más le ha molestado al usuario perjudicado es que condenen a los usuarios a realizar el viaje Soria-Madrid en cinco horas y ha deseado que su caso sea el único.

"No sé si es un caso aislado o la punta del iceberg", ha reiterado

"La denuncia es básicamente porque me deja colgado en Almazán, me baja la maleta, se desentiende y se va", ha lamentado.

El usuario, con casa abierta en Soria, donde vive por temporadas, ha asegurado que si ha presentado denuncia ante la Guardia Civil no es por él, sino por el resto de usuarios, que están condenado a viajar 5 horas si quieren ir a Madrid, utilizando el servicio temporal por carretera que Renfe ha habilitado desde abril y hasta finales de año, mientras duran las obras del corredor ferroviario que atraviesa el valle del Jalón.