UGT, preocupada por situación del mercado laboral

Miércoles, 08 Junio 2022 21:26

UGT Soria ha manifestado hoy su preocupación por los reiterados mensajes que se están lanzando por la falta de profesionales en algunos sectores económicos de Soria.

En agosto de 2021 UGT Soria ya hizo un llamamiento a las empresas para mejorar las condiciones laborales en algunos sectores para evitar esta falta de profesionales y ahora está comprobando nuevamente en 2022 como la falta de profesionales es un problema en algunos sectores de la economía soriana.

Las leyes que como sociedad nos hemos dado son las reglas de juego que entre todos nos hemos marcado para avanzar, desde la Constitución como primera norma hasta la última ley aprobada y publicada en el BOE, es por ello que cumplir la legislación laboral es una obligación, un deber y debería ser un compromiso como sociedad.

Para atraer profesionales, UGT Soria ha reiterado la necesidad de mejorar las condiciones que se ofrecen y el cumplimiento de la legislación laboral vigente, por que, "lamentablemente no

paramos de denunciar ante la inspección de trabajo incumplimientos en materia de jornadas, descansos semanales, pagos de salarios, fraudes en contratos, … lo que conllevó 16 sanciones a empresas durante el primer trimestre de 2022, que sitúa a la provincia en la quinta con más sanciones de las nueve provincias de Castilla y León".

UGT ha destacado también la paralización de la mayoría de los convenios colectivos provinciales ante la negativa de la patronal soriana a unas subidas retributivas que palien los efectos de la crisis de inflación que todos sufrimos, en especial las personas trabajadoras más precarias, precisamente de la mayoría de los sectores donde no encuentran profesionales.

"Intentar trasladar el falso mensaje de que hay gente que no quiere trabajar además de ser falso es injusto para con las personas trabajadoras. Si se cumplen las leyes laborales y los convenios colectivos se actualizan y mejoran las condiciones, no faltarán profesionales en ningún sector económico de Soria", ha señalado.

UGT, como siempre ha hecho, se ha puesto a disposición de todas las personas trabajadoras que quieran o necesiten denunciar sus malas condiciones laborales y todas las dudas que tengan al respecto, en la casa del pueblo sita en C/ Vicente Tutor,6