TRIBUNA >/ Um minuto de silencio. No fundo do mar.

Lunes, 19 Junio 2023 17:52

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en la entrega de premios que realiza la Fundación española Antonio Machado, en la que se conocerá los alumnos premiados.

TRIBUNA >/ Um minuto de silencio. No fundo do mar.

Cuando un barullo sostenido cesa, se produce una explosión silenciosa. Es natural. Es biológico. Somos así. Es nuestra estructura. No es una cosa aprendida. Nacemos humanos sin que nadie nos lo enseñe, pero cuando un barullo se impone queriéndonos enseñar a ser humanos y ese barullo se impone de forma sostenida y de repente cesa, se produce esa explosión de silencio a la que aludimos. Los maestros, los que quieren enseñarnos a ser humanos, de darse cuenta de lo dicho, se las dan de maestros y se chulean y van por ahí de chamanes, demiurgos, misioneros y de Hermes Trismegistos, papas y obispos, y dan sermones y escriben cartas. Justo ahora me interesa una: la “Carta de los Derechos Humanos”. E incluso logran sostener un barullo sostenido que, antes o después, ineluctablemente, cesa.

Se produce una explosión silenciosa. Nosotros creemos que ese silencio es natural, es biológico, etc., etc., etc. Pero gracias a Dios esos maestros a los que antes mencionaba no parece que lo crean así o no parece que lo crean todo, o por lo menos aparentan no creerlo, porque de otra manera, esa explosión silenciosa se sostendría en el tiempo y acabaríamos entonces, todos, muertos de aburrimiento.

Se produce una explosión de silencio y escuchamos atentos, no sea que otro se nos adelante. Y en efecto. Otro se nos adelantó. Leo en El Mirón un artículo espectacularmente bueno para iniciar un barullo nuevo. Se titula

“Entrega del VI Premio nacional Antonio Machado”.

Espectacular es poco. El barullo está servido, porque se dice que un premio será entregado un día determinado y en un lugar concreto, pero no se dice a quién será entregado ese premio cuando nada menos que será entregado por la fundación Española Antonio Machado. Se nos dice además que los premiados y las premiadas pertenecen a diversas modalidades, pero se sigue sin decirnos quienes son, y además se nos dice que también se entregarán diplomas y ahora sí, se nos dice que los diplomados y las diplomadas son:

“[….] todos los profesores y profesoras, directores y directoras niveles de educación, profesores y directores, que junto con las entidades públicas y privadas que colaboran económicamente con el Premio Nacional, han participado y colaborado en este VI Premio”

Luego, sigue considerando lo que supone este Premio, las bases y actividades que se propone la Fundación, lo que supone para Soria ese galardón (punto de referencia machadiano más importante de España, única fundación española que lleva el nombre del inmortal poeta, y por último un resumen escueto de los premios que recibió).

Pero insisto, como acerca de la identidad del premiado o la premiada nada se dice, intuimos se trate de la propia Fundación. Premiada sí, pero ¿a premiar? ¿Pasado mañana? Dejamos de intuirlo al caer en la cuenta de que no se dirá quiénes son los premiados y las premiadas, pero diga lo que quiera, bien claro lo dice en plural. Como solo hay una Fundación con el nombre del insigne poeta, lo que ahora intuimos es que los premiados y las premiadas con diploma (que no con premio), no se refiere al premio sino al diploma. Pasado mañana, sí, pasado mañana, pasado mañana se premia, pero ¿a quién?

Seguimos, pues, enfangados en este barullo de reciente aparición. Y como la cosa no tiene trazas ni siquiera trazas de frutos secos o de otras semillas comestibles, cerramos la bolsita de los anacardos, es un decir por no decir que desconectamos, que antes de desconectar miramos de reojo a nuestro Ayuntamiento que dice un quinto mandato para seguir trasformando Soria y que feminismo, ciudadanía y medio ambiente para Soria. Y es entonces cuando desconectamos y una nueva explosión de furioso silencio se hace reina, Senhora da noite, (Reina de la Noche dicho en portugués, la mejor lengua del mundo para cantar fados) que diría Teixeira de Pascoaes. En su nombre nos atrevemos a pedirles un minuto de silencio, justo el tiempo que necesita un barco hundido y lleno de gente para acomodar sus huesos de hierro en el fondo rocoso del mar. Un minuto de furioso silencio. En el fondo del mar. No fundo do mar.

Fdo: Ángel Coronado