TRIBUNA / Soria ni casi, ni ya

Martes, 25 Julio 2023 13:48

Saturio Hernández de Marco incide en esta tribuna de opinión en el fracaso de Soria ¡Ya! en las elecciones generales, donde no ha obtenido representación a pesar de las expectativas.

Si se ha de decir algo de los resultados de Soria en las generales, y lo habíamos dicho en anterior Tribuna, que PP y PSOE, que iban a conseguir diputados, y los han conseguido, y no los han conseguido esa poca y nada atormentada aglomeración de 2-3, no más, que les digan algo en su mundo de ellos de que no los quiten el engendro y lustroso en todos los aspectos, que han hecho para su plácido deambular en ese tiempo que han conseguido con votos perdidos e irremediablemente, y con banderas que no volverán, son los representantes que han salido de las elecciones con respuestas legítimas de los electores.

Aquí siempre se podía decir qué pasa con la nada o tan democrático es ir a votar, como no ir, que diría A. Coronado, pero que debería reflexionar, o repensar, quizá, en cuál sería la alternativa válida, y si la hay, porque ya se ha visto que no es “Soria ni casi ya”, a pesar del apoyo incontestable que dio a “Soria ya”, Mario González, y sin perjuicio de su certerísima crítica en el Mirón el 27.12.2022, ni admoniciones cargadas de no se sabe qué intenciones en otros electores-elegibles y por quien-quienes se enroca-n como malvados titulares de los poderes públicos, que no les contestan a preguntitas como si dijeran algo o pidieran todavía cuestiones para actuar elucubrando en el vacío y en la nada, sin seguir procedimiento siquiera mínimo y razonable y real, no ideas especulativas sin sentido, ni cobertura.

Fernando García Aparicio en Tribunal de 24-7-2023 en un muy agudo artículo en la Tribuna del Mirón, con el título “Sin banderas y sin votos para Soria ya”, y Fernando García Aparicio repasa en este artículo de opinión algunos de los errores, a su juicio, que ha cometido Soria ¡Ya! para no conseguir representación en las elecciones generales.

García señala con acierto total y crítica precisa “No hay palabras para describir el naufragio político al que nos han llevadoapenas una docena de dirigentes, que apropiándose de una marca que no habían creado, buscaron, una vez elegidos procuradores, sin disimulo su interés personal y olvidaron el bien común, el bien de los sorianos. Y es que el sesgo de cualquier observador vio como las banderas de Soria¡ya!, iban desapareciendo poco a poco, de balcones y ventanas, de escaparates y coches. Y ello coincidiendo con decisiones personales que a nadie consultaron y desprendiendo sospechosas incoherencias”. Incoherencias hoy nada imaginarias e igual que no imaginarias son esas búsquedas, ya procuradores, dice F. G, búsqueda sin disimulo de su interés personal, (-y digo yo lustroso y de cambio de imagen-) y olvidaron el bien común, el bien de los sorianos”.

Y como colofón de su acertado comentario indica …”Y encerrados con un solo juguete, en su mini mundo de esta mini Soria - no llegamos al 0,2% de la población- que no le importa a casi nadie no quisieron ver que no se puede jugar a, ahora soy plataforma, ahora soy partido. Ahora me presento a estas elecciones, ahora a estas no. Vamos a ver si las banderas de Soria ¡YA! vuelven, de donde no debieron ser descolgadas, o si como ya quedó escrito hace meses, en una sola tacada nos hemos cargado la plataforma y el partido”.

Si le señalo a F. García que no, nos “hemos” cargado el partido o la plataforma, se la han cargado ellos, por las “incoherencias” que han ejecutado y llevado a cabo en una errática línea que ha culminado en ese “éxito” que se explica, por ellos, que se ha votado en “clave nacional”.

Por ello qué es eso de clave nacional es que Soria es independiente y está en Suiza, o tiene energía nuclear, o minerales de tierras raras, o tiene políticos que van a lo que van y sólo es su interés el que prevalece, sobre todo si les paga el dinero público su sueldo y variadas bagatelas.

Pero esto que es, parece, negativo debería llevar a repensar qué hacer, si se puede, no con el ”veremos” de la Tribuna de F. García, pues volviendo la vista atrás, y si se hace, hay sendas que no deben volverse a pisar.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco