TRIBUNA / Soria, ¿Ciudad ambiental?

Lunes, 30 Mayo 2022 14:00

Daniel Rodrigálvarez Encabo argumenta en este artículo de opinión la necesidad de construir el túnel subterráneo en la plaza de Mariano Granados, si verdaderamente se quiere tener una ciudad sostenible desde un punto de vista medioambiental.

TRIBUNA / Soria, ¿Ciudad ambiental?

Me es grato felicitar al Sr. Alcalde de la ciudad por el detalle de haber adherido Soria hace unos meses al grupo de Ciudades climáticamente neutrales en el año 2030 (CitiEs 2030), que pretende acelerar la transición energética y avanzar hacia modelos urbanos descarbonizados en la lucha contra el cambio climático, sostenibles y más habitables para el ciudadano.

Desde hace ya un tiempo, para hacer los asentamientos urbanos más cómodos y agradables y para un mayor disfrute y protagonismo del ciudadano de a pié, se ha venido ampliando en muchas ciudades españolas sus zonas peatonales y Soria no ha sido una excepción al hacer peatonal ciertas áreas, en especial la plaza de Mariano Granados y el Paseo del Espolón.

Siendo buena la idea, en este caso se puede estar más o menos de acuerdo con su resultado, que en lo que a mí respecta, y creo que en el de muchos sorianos, no me parece el más acertado, en particular por los enormes armatostes metálicos de acceso al aparcamiento subterráneo, que se podrían haber diseñado menos voluminosos, de metacrilato u otro material más liviano o localizándolos en un lateral como lo tienen otras ciudades españolas y mismamente en Soria en el acceso de la Plaza del Olivo al aparcamiento allí existente. Con ello se habría dado una mayor ligereza a la plaza de Mariano Granados y sobre todo al Paseo del Espolón, que más parece una sucursal de la selva, con sus aditamentos arbóreos y herbales, instalaciones infantiles incluidos, innecesarios al estar el parque de La Dehesa al lado, pudiendo haber quedado un paseo diáfano, elegante y agradable, como han optado otras ciudades.

Nuestra ciudad, debido a su baja población, altitud y escasa industrialización, es una ciudad ambientalmente saludable en comparación con otras ciudades españolas. Aún así, siempre se pueden adoptar ciertas medidas para mejorar la calidad ambiental y tratar de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero entiendo que se ha de hacer actuando de la forma más eficaz posible y no solamente con intervenciones en edificios institucionales y otras medidas de escaso calado.

Al respecto, quisiera decirle al Sr. Alcalde, por si no tiene constancia de ello, que la mayor fuente adicional de emisiones de CO2 en Soria lo constituyen todos aquellos vehículos que se ven obligados a circunvalar la ciudad al haber cercenado la comunicación norte-sur, por no haber querido construir un paso subterráneo que comunique en ambos sentidos la calle del Ferial y la de Alfonso VIII, sin que con ello se vea afectada la zona peatonal habilitada, a pesar de que con anterioridad se habían acondicionado las calles del Ferial, Campo y Santa María para mejorar el tráfico norte-sur.

Como no sea por extrañas intenciones o para favorecer intereses particulares, no se entienden las razones de esta incomunicación, que chirriaría a cualquier experto urbanista, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de una movilidad urbana racional al eliminar el eje norte-sur, al igual que no lo tendría si se hubiera eliminado la comunicación este-oeste, y que no vale que se haya justificado bajo el argumento de pretender con ello disuadir el tráfico rodado, como figuraba en el capítulo sobre movilidad sostenible del “Compromiso Soria 2020: Hoja de ruta para una Soria saludable en lo ambiental y en lo económico”, aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento el 31 de agosto de 2012.

Disuadir, como señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es “convencer a alguien para que desista de una idea o propósito”, pero lo que se ha hecho, al cerrar la comunicación norte-sur, es obligar, aunque no convenza, a tener que circular circunvalando la ciudad, con lo que hay que hacer, aproximadamente, un recorrido de unos 2,5 kilómetros adicionales, cuando se podría realizar dicha comunicación de una forma corta, rápida y sencilla. Y eso de obligar, permítame que le diga, recuerda a regímenes totalitarios, y en esto estaremos de acuerdo, estimado Sr. Alcalde, que no los deseamos para los ciudadanos.

A pesar de los esfuerzos que se pretenden llevar a cabo para promocionar a Soria y provincia como ejemplo de aplicación de un desarrollo sostenible, necesario sin duda, en particular en lo referente a la implantación de las adecuadas infraestructuras (autovías, líneas férreas adecuadas, etc.) que lo hagan posible, en lo que respecta a Soria capital manteniendo cerrada la citada comunicación norte-sur, paradójicamente se están consiguiendo los efectos contrarios a los previstos de una movilidad sostenible ya que se incrementa notablemente el recorrido a realizar, el tiempo empleado, el consumo de combustible y, lógicamente, el coste que en que se ven afectados los ciudadanos motorizados, máxime ahora con los precios de los carburantes disparados, que, como bien sabe, son muchos y no dejan de utilizar su vehículo por estar cerrada dicha comunicación.

Asimismo, las personas que precisan de la utilización del taxi para su desplazamiento han visto como se ha disparado el coste de dicho servicio al incrementarse la distancia a recorrer. Además, por si fuera poco, se está incumpliendo el compromiso de que Soria sea un territorio CO2 Cero, pues al consumir más combustibles, gasolinas y gasóleos, se incrementan las emisiones de CO2 a la atmósfera, cuando lo pretendido es reducirlas.

Una distancia de 200 metros, si estuviera abierta dicha comunicación, ahora se convierten en unos 2,5 kilómetros de recorridos innecesarios de vehículos que han de dar la vuelta a la ciudad.

Evidentemente se precisa de un estudio preciso y riguroso, pero haciendo una ligera evaluación, se puede valorar, grosso modo, la repercusión del cierre norte-sur. Estimando, a la baja, una circulación de 4 coches al minuto en cada dirección norte-sur, durante 14 horas al día, desde las 8 horas a las 22 horas, sin contabilizar las horas nocturnas, con un consumo en ciudad promedio de combustible por vehículo de 10 litros/100 Km, significa que, al año, se recorren innecesariamente más de 6 millones de kilómetros, con un consumo adicional de unos 613.000 litros de combustible y con un coste para los ciudadanos de más de 1,2 millones de Euros, que se podrían evitar, amén de la reducción de las correspondientes emisiones de CO2 a la atmósfera. Los datos reales son, con casi toda probabilidad, superiores a los aquí estimados.

Estimado Sr. Alcalde, si realmente y de verdad quiere contribuir a la lucha contra el cambio climático y reducir eficazmente las emisiones de CO2 de nuestra ciudad, y creo que así lo desea, le sugiero, y haría bueno el dicho de que rectificar es de sabios, que se abra cuanto antes un paso subterráneo que comunique, en ambos sentidos, la calle de Alfonso VIII y la del Ferial, obra sencilla y poco costosa, que no afectará en nada a la zona peatonal, con lo que se reducirán las emisiones de CO2 de Soria en una cantidad muy superior a las que se puedan conseguir con todas las actuaciones previstas en los compromisos adquiridos en la CitiEs 2030, de gran propaganda pero poco relevantes, como las aprobadas 34 actuaciones del Proyecto “BRERA Soria 2030”, muy verdes y ecológicas pero de muy escasa repercusión en la lucha contra el cambio climático. En relación a estas actuaciones, ha señalado usted Sr. Alcalde, muy ufano, que no hay ninguna administración que esté haciendo eso, que será verdad, pero lo que también es verdad y mucho más lamentable es que tampoco hay ninguna ciudad relevante que haya cerrado la comunicación vial norte-sur, o la de este-oeste, como en Soria.

Por fin, y ya era hora, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), mediante la aplicación de fondos europeos, ha presentado la Remodelación Integral de las Travesías, proyecto que adecuará de forma global los accesos y pasos por la ciudad de las carreteras nacionales n-111, n-122 y n-234 y que empezará a realizarse a partir del año 2023, ante lo cual, Usted S. Alcalde, ha manifestado su satisfacción por ser, como es, un gran paso para Soria, manifestando, entre otras ventajas, que “traerá más comodidad para los vecinos en su movilidad”.

Curiosamente, estimado Sr. Alcalde, considera un gran avance la remodelación de las travesías, ya que va a mejorar la movilidad de los vecinos y, sin embargo, no le parece mal la incomodidad que representa el tener que circunvalar la ciudad al estar cercenada la conexión norte-sur. Por favor, y no insisto más, abra dicha comunicación, que estaría en consonancia con sus declaraciones de mejorar la movilidad, pues además se lograría unos notables efectos en la idea de descarbonizar la movilidad urbana al reducirla considerablemente, como he señalado anteriormente, actuaciones sobre las que el MITMA también está dedicando fondos europeos, con lo que los sorianos le estaríamos muy agradecidos, pues, además de peatones, una gran mayoría de ciudadanos e industriales también utilizamos el vehículo para desplazarnos.

Finalmente, si me lo permite el Sr. Alcalde, no quiero que se me olvide aconsejarle que dejen de instalarse más adoquines rugosos en las vías rodadas y que retiren o suavicen los ya existentes, pues provoca una contaminación acústica que padecen permanentemente los vecinos cercanos, ya que hay otros sistemas menos agresivos para que los vehículos circulen a baja velocidad por la ciudad.

Fdo: Daniel Rodrigálvarez Encabo