TRIBUNA / Saturio, santo: he ahí el entorno de tu BIC

Martes, 08 Junio 2021 08:21

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en la declaración BIC del Cerro de los Moros, la margen derecha del Duero, con la ampliación del expediente de la ermita de San Saturio.

Si yo supiera, si el alcalde de Soria supiera, si cualquiera pudiese saber lo que nadie sabe, otro gallo cantaría. Nadie sabe, por ejemplo, dónde comienza o termina la Mancha. Te podrás acordar, o no, de algún lugar, pero si estás en La Mancha y te quieres ir a La Alcarria de un salto como quien cruza un semáforo, como quien pasa del comedor a la cocina, estás perdido.

Gracias infinitas y nunca suficientes deberíamos dar a Dios por el simple hecho de que nadie, nunca, quiso ni querrá salir de La Mancha de un salto, aunque muchos quieran decir de un BIC, como el que ahora ronda en torno a San Saturio, que de un salto pueden entrar o salir de él.

Se podrán tirar de una de sus ventanas al Duero para suicidarse, o podrán escalar a ella con piolet, pero con el entorno no se juega. A su escala, la margen derecha del Duero llega hasta que la margen izquierda del Tajo dice que no. Y entre una y otra se dibuja esa línea precisa que necesitamos para contar sus afluentes por ambas orillas. Nadie sabe del entorno del BIC, pero al punto de que Magallanes y Elcano nos diesen la noticia de la pelota sideral en la que todos viajamos, se hizo de la misma, como de una naranja, gajos. Como de una hogaza rodajas. Que si meridianos y paralelos. Y todo así. Pero al entorno BIC no hay quien le meta diente. Y eso que la cosa viene de bien antiguo. Nadie supo tampoco de la frontera norte del imperio romano en la que sus legiones se cansaron de correr detrás de los escitas huyendo como liebres, ni tampoco de la sur, hasta que las dunas del desierto, granito a granito de arena llegaron a las rodillas de Escipión El Africano.

Si yo supiera, si el alcalde de Soria supiera el alcance de lo que dijera cuando dijo que: “Con ello garantizamos la no ejecución de la construcción de las viviendas. El objetivo del equipo de Gobierno es precisamente proteger todo ese entorno, con posteridad a las reuniones con los propietarios, pero aprovechando el expediente de la ermita de San Saturio hemos querido incluirlo y ampliar toda la franja de protección para que sea toda la margen derecha del río Duero", si yo entendiese, si el alcalde de Soria entendiese lo de toda la margen derecha del río Duero, hasta la cuenca del Tajo y hasta Oporto llegaría el entorno del BIC.

Y luego hay otras cosas que si yo supiera o cualquiera supiese lo que el alcalde de Soria sabe, dice y entiende con eso de que, siempre con posterioridad y siempre con posterioridad y siempre con posterioridad a las reuniones con los propietarios, nunca de otra forma, si cualquiera de nosotros, todos nosotros, todos los que estamos fuera del ajo como suele decirse, decía, si entendiésemos esas cosas como presuntamente las entendemos en la forma y manera en la que se nos dan a entender, y no queriendo comulgar con ruedas de molino como se dice, entonces ni cantaría el gallo de ninguna manera ni otra canción sería sino que, por lo menos de acuerdo con lo que a mí me viene a la cabeza, cogería unas estacas y con la vista puesta en San Saturio pondría en práctica eso de que su entorno llega hasta aquí porque de un salto me salgo y de otro entro porque me da la gana.

Con ayuda del plano catastral de la zona, de un lado, y del otro la descripción que de parcela en parcela se hace del entorno de San Saturio en su BIC, de la margen derecha del Duero se cuenta con poco más de lo preciso para no mojarte los pies. Volveré a la zona con botas de agua para verla bien y verla en seco, que lo que quiere nuestro alcalde es aprovechar esa orilla derecha (pues vete poniendo botas de goma, majo) para ampliar toda la franja de protección para que sea toda la margen derecha del río Duero, supongo que sin llegar a Oporto ni al Tajo, majo.

Bien por Hacendera. A ver toda esa documentación. Y el mejor documento, que si no lo verás, será el que no te dejen ver, el que no dejan ver a nadie, que lo están negando todo el rato, el escondido en esa posteridad a las reuniones con…. hasta vergüenza da repetirlo (como dicho por nuestro alcalde, porque para ellos, y en el mejor de los sentidos, nuestro respeto), con los propietarios. En versión y presunción negativa, su fotocopia perfecta, en el fondo papel mojado.

Fdo: Ángel Coronado