TRIBUNA / El cortijo de Eder

Viernes, 08 Marzo 2024 09:18

Mario González critica en este artículo de opinión la contratación de un asesor en el Ayuntamiento de Soria, para arreglar la política de personal, que no sabe hacer el concejal que está liberado. Un nuevo gasto que pagan los contribuyentes sorianos y que pone un suma y sigue a una corporación que parece más una agencia de colocación de amigos, familiares y pago de favores debidos.

Recuerdo que hace unos años el ‘Ciudadano García’, Enrique García, que fuera concejal por IU en el Ayuntamiento de Soria, fue el único que se atrevió a contar todo lo que ocurría en el consistorio soriano. Entonces, nadie hizo nada -sobre todo ese PP que es cómplice de todo lo que deshace el PSOE- y ahora muchos se sorprenden de que sea USO la que vuelva a denunciar todos esos abusos que son el santo y seña de la patética gestión de Carlos Martínez al frente del Ayuntamiento de Soria. Así, publicaron en El Mirón de Soria una nota de prensa titulada ‘USO pide dimisión de concejal Eder García, tras "fichaje" de sindicalista de UGT’ (EMS, 04.03.24) por el fichaje de libre designación de Alberto Lozano, hasta ahora secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT y liberado sindical en la JCYL, para hacer el trabajo que le correspondía hacer al Concejal de Personal, Éder García, y que éste ni hace ni sabe hacer.

No piensan sustituirlo por inútil porque es de cuota, sino desdoblar el puesto y el coste para las arcas públicas en una suerte de oferta invertida: frente al 2x1 del comercio, el Ayuntamiento nos hace a todos los sorianos un 1x2 con nuestro dinero.

USO pone los puntos sobre las íes con perlas como estas: “al contratar a un ‘asesor’ para que haga su trabajo, asume su propia incapacidad”; "de la degeneración laboral que se ha cebado con el Ayuntamiento de Soria, en coincidencia con la sucesión de mayorías absolutas socialistas, han sido protagonistas destacados ugetistas”; ese “comisario político solo puede contribuir a que todo siga degenerando, disfrutando de prebendas, perjudicando las arcas públicas y restando recursos para oferta de empleo y contratación de personal"; “Untar a un liberado sindical no puede ser la solución a los problemas laborales del Ayuntamiento de Soria”; “para este nuevo comisariado político se precisaba, sin duda, de un perfil con una lealtad contrastada … con los objetivos socialistas de erradicar la igualdad, la capacidad y el mérito como requisitos de acceso al cortijo consistorial de la ciudad de Soria”…

Aseguran, además, que “el Ayuntamiento está a reventar entre familiares, amigos y favores debidos” cuyas nóminas se pagan “pese a no prestar ningún servicio de utilidad para la ciudadanía … merced a la recurrente subida de tasas e impuestos, que gusta de aplicar y justificar … las únicas modificaciones de la RPT que promociona el equipo de gobierno socialista son para engordar el número y la nómina de los afines promocionados a falsarios funcionarios y presuntos servidores públicos” mientras, para cubrir vacantes o para facilitar una carrera administrativa, nunca hay dinero. Esa es la tensión social que acumula el Ayuntamiento y USO advierte que quienes han reventado la gestión de personal, no pueden presentarse ahora como salvadores. Destacan, por último, el modelo autoritario de sindicalismo vertical que lleva practicando muchos años el PSOE con el auxilio de UGT, acallando la disidencia de una mayoría de trabajadores y aplicando, en su lugar, una fe ciega ‘carlista’ en pro de un enfermizo control para seguir disfrutando del poder y de sus prebendas, mientras colocan a los afectos.

Mientras la oposición sigue silbando, el alcalde se atreve a pedir respeto "a los derechos que tienen los responsables políticos de poder plantear la búsqueda de ese personal de apoyo técnico para poder resolver los planteamientos".

Sin embargo, lo más cierto es que ese personal existe, pero es rechazado recurrentemente si no tiene el carnet o el aval del partido. Un partido lleno de reponedores de la nada que solo piensa en colocar ‘a los suyos’ a pesar de que no sepan hacer la o con un canuto, en una espiral de desidia que en el fondo lo es de corrupción como denuncia USO. Un acto que lejos de ser legítimo es un fraude de ley como la copa de un pino. Lozano no viene a arreglar el podrido cortijo de Éder tras años y años de malísima gestión y enchufismo desaforado, sino a tratar de engañar de nuevo a los trabajadores y, sobre todo, a evitar sus anunciadas movilizaciones.

Cuando alguien contrata a dos o más personas para hacer el trabajo que debería hacer un solo profesional con fondos públicos, está robando a todos los sorianos. Y ese robo no deja de serlo porque el que lo autoriza haya ganado unas elecciones. Ese triunfo le coloca al frente del Ayuntamiento de Soria, pero en ningún caso le da derecho a hacer lo que quiera ni mucho menos a robar. Están practicando una política de poder –como también apunta USO- y no una política de soluciones.

Las únicas soluciones son para los afectos al régimen que juegan a colocado y ganador. El resto, si seguís votando a la PPSOE, lo lleváis claro.

Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.