TRIBUNA / El alcalde y.... ¿la amnistía?

Domingo, 01 Octubre 2023 10:45

Fernando García Aparicio, al hilo de las declaraciones del alcalde de la ciudad, que defiende negociar con Puidegmont, reclama en este artículo de opinión una movilización de la sociedad española para frenar la amnistía, que llevará aparejada más dinero para los que más tienen. Lejos de la solidaridad entre territorios que predicaba el PSOE.

“Porque la democracia ya no termina con un unbang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las Instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales. La buena noticia es que hay opciones de salida…….”

De Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en; Como mueren las democracias..

Ahora que nuestro alcalde se ha descolgado a favor de de las negociaciones con Puigdemont, conviene reflexionar sobre sus declaraciones, las que la prensa nos transmite, y contrarrestarlas con otras, pues las suyas, pueden ser o parecer parciales e interesadas.

Y si bien es cierto que en sus declaraciones, las que la prensa nos transmite, no menciona para nada la amnistía, ella está implícita en las defendidas negociaciones con Puigdemont.

Declaraciones, las de un alcalde de capital con valor de mayoría absoluta, que transcienden el ámbito municipal y que por lo delicado del tema, conviene implicarse, para beneficio de todos. Pero está bien que nuestro alcalde se pronuncie. Y si le interesa que lo lleve a pleno.

Y escrito quedó fehacientemente el 7 de agosto, y no a toro pasado, que cuando el PSOE se alzara con la presidencia del Congreso el 17 de agosto quedarían despejadas todas las dudas de quien iba a formar Gobierno.

Nos encontramos en una encrucijada nacional y las declaraciones interesadas de los políticos, inducen más a la confusión para evitar la salida política más demandada, según las encuestas, que claro también puede ser parcial. Pero el beneficio lo quiere el jefe, Y curiosamente el nacionalismo.

Defiende nuestro alcalde crear “estructuras fuertes y solidas” , “alianzas y no rupturas” frente a los nacionalistas de más dinero para sus territorios.

“Y ante el vicio de pedir esta la virtud de no dar”……

Si así fuera, no nos encontraríamos en esta disyuntiva, pues resulta que la posición del PSOE es la opuesta a esos postulados del Sr. alcalde.

Y sí. Cada generación puede y debe tener nuevas ambiciones, pero dirigidas al bien común y no al propio, que es lo que percibimos los ciudadanos, y con normas y conductas más apropiadas.

Nunca una generación tan joven, como la que ahora ocupa el poder, desde el municipal al legislativo, recibió tanto de sus mayores, desde el bienestar material a las libertades, habiendo aportado tan poco. Casi nada. Posible raíz y origen de que resuelvan pocos problemas, pero originen otros como la convivencia con su polarización continua.

A los nacionalistas se les va a dar lo que no está escrito. Nos enteraremos, cuando nos enteremos, si nos enteramos y tampoco nuestro alcalde se enterará de mucho más. Escrito quedará solo para unos cuantos.

Y como es una cuestión de dinero, defender a los nacionalistas es perjudicar al resto de españoles incluidos los sorianos. Ellos, los nacionalistas, se llevaran otra vez la pasta como siempre ha sido con PSOE o PP.

Y en eso quien manda y decide además y por supuesto de Pedro Sánchez es el PSC.

Y le pese a quien le pese y les pesa a muchos, el PSOE, aunque no haya ganado las elecciones, se mantiene más que estable, especialmente por Cataluña.

Nunca el PSOE, ni siquiera el de Felipe González, supo o quiso –porque poder pudo- poner freno al socialismo catalán infiltrado de nacionalismo.

Con los resultados del 23 de julio, el PSC que ha absorbido parte de los votos del corrupto nacionalismo convergente e incluso de ERC, ha aumentado su poder y de qué manera.

El mérito, si puede llamarse así, consiste en que parte de los nacionalistas, de derecha e izquierdas, han encontrado en el PSC, su representación y vehículo a los negocios y puestos estratégicos en el estado español.

Presumiendo de rebaja independentistas, se trataría de satisfacer; con dinero, muchísimo dinero Sr, Alcalde, las ansias económicas de estos nacionalistas en su intento por dominar España económicamente. Hubo un tiempo indeseable en que esto era así.

De ahí que también el gobierno de Rajoy hiciera un decreto especial en Consejo de ministros, sofocando un incendio económico que los nacionalistas e independentistas habían prendido, para que una entidad pudiera trasladar su sede social fuera de Cataluña con inmediatez, antes del desastre. Decreto no agradecido y de doble lectura.

El PSC podría ganar las próximas elecciones autonómicas, a no ser y camino se lleva que a un personaje ordinario y vulgar aficionado a los maleteros se le transforme en héroe y haga grande al raquítico Junts. Y si no lo hiciera por mayoría absoluta, tendrá los votos del PP, como ha sucedido recientemente en el Ayuntamiento de Barcelona.

Sorprende y tiene interés y sentido resaltarlo, el que periodista, tertulianos y directores de periódicos y emisora, se rasguen las vestiduras ante la forma en que Sánchez va a hacerse con las presidencia del gobierno y escondan o no posibiliten ni citen las alternativas a que no lo consiga.

Me refiero a como el nacionalismo catalán supo poner de acuerdo a los medios de comunicación catalanes, o a la mayor parte e influyente de ellos, para emitir un editorial conjunto a favor del Estatut, sin ningún tipo de complejo mediático por insólito e inédito que esto fuera.

Iniciativa que parece ser corresponde al PSC.

El PP no puede, no sabe o no quiere por sí solo impedir, aunque haya ganado las elecciones, la investidura de Pedro Sánchez.

Únicamente pueden hacerlo los ciudadanos de España en la calle. El pueblo que tanto gusta. Y si es que le interesa.

Se trataría de que la manifestación en Barcelona el 8 de octubre convocada por Sociedad Civil Catalana, fuera más masiva que la anterior y superara el millón de participantes.

Pero si esto es condición necesaria, no sería suficiente y precisaría de que el mismo día y a la misma hora en toda España se programaran manifestaciones frente a las Delegaciones de Gobierno y Ayuntamientos donde no existan las primeras.

Ejemplo de manifestaciones pacificas y de convivencia. Sencillamente por el 78.

Para ello se necesita el concurso de los medios de comunicación españoles, Hormiguero incluido, que con editoriales o informaciones conjuntas promuevan esta iniciativa, u otra que pueda ser mejor, para evitar lo que se está calificando, no sin razón, de un desastre democrático.

¿Serán capaces los medios de comunicación españoles de promover una iniciativa de este tipo?.

¿Por qué en Cataluña sí y en el resto de España no ?

¿Será capaz el PP de exhibir su poder territorial?.

Esta es la cuestión. Después que nadie se lamente.

No se trata de hacerlo cuando pase. Se trata de evitarlo para que no pase, pues ellos son los que masivamente anuncian efectos desastrosos para la convivencia y la democracia.

Pero si no lo hacen, como lo hicieron en Cataluña cuando convino al nacionalismo y PSC, parece serían cómplices de algo que denuncian mañana, tarde y noche y no solo del intento de dominio económico de los nacionalismos sobre España. También de lo que se nos avecina que de ninguna manera se puede aceptar ni política ni jurídicamente, según escriben y describen, expresidente progresista del Tribunal Constitucional, exministros socialistas y destacados juristas.

Y como también quedó escrito el 7 de agosto y no a toro pasado que ya quede primero (que es mi opinión), segundo o tercero el PNV en las próximas elecciones autonómicas, el PSOE de Sánchez le dará el gobierno como ya hizo antaño, en el primer arrimadas relevante, pero no citado. Bildu no gobernara.

En las próximas semanas se rebajara el suflé de la autodeterminación, ya veremos que fórceps se inventa para sacar la amnistía de la Constitución, mientras se preparan vagones de dinero, o una condonación ya que cuando se está en quiebra un referéndum es conveniente aplazarlo.

Finalmente no hay que olvidar las últimas declaraciones de González y Guerra, que bien están y son de agradecer. Pero mejor acompañadas de una mínima autocrítica, pues ellos tampoco hicieron todo bien y son en buena medida responsables de algo de lo que ahora se escandalizan.

El futuro no es lo que era, escribieron Cebrián y González en 2001 y en sus apoteosis y embriagado de poder Felipe afirmó, “el que me echa un pulso lo pierde”.

Pues bien, Pedro Sánchez se lo ha doblado a los dos.

¿Se lo doblara a alguien más ?.

Fdo: Fernando García Aparicio