TRIBUNA / El alcalde de Soria, sorianos, sus sueños y/o pesadillas

Sábado, 14 Octubre 2023 07:09

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión en el urbanismo que está impulsando el Ayuntamiento de Soria, cuyo alcalde, a pesar de polémicas y denuncias, sigue contando con respaldo de vecinos en las urnas.

TRIBUNA / El alcalde de Soria, sorianos, sus sueños y/o pesadillas

Regino Páramo en el Mirón de 10-10-2023 expresa en un artículo instructivo hace mención a los “Sueños del Alcalde o las pesadillas de los sorianos”. Pero se ha de indicar, me parece, que no existen sueños en el urbanismo, y, tampoco, existen pesadillas para los sorianos, porque, no hay que olvidar que el almirante de la mano de hierro ha sido reelegido otra vez más.

Y el almirante de la mano de hierro encadena mayoría absoluta, tras mayoría absoluta, por lo que eso de las pesadillas de los sorianos es algo ajeno a la realidad, más propio de los que hacen “preguntillas” de nada interesantes, no es el caso de Regino que dice cosas incisivas y contundentes, (aunque en esta Tribuna hable de un proyecto de urbanización de los promotores del Cerro, nunca presentado, y no es por ello instrumento urbanístico de desarrollo, por lo que todavía hay mucho camino por recorrer hasta la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan general y hasta que dentro de diez años, más o menos, un nuevo propietario tras ventas sucesivas, venta de suelo rústico conforme a la Ley autonómica), como otros, como Leonor, o yo mismo, pero los tres tenemos que reconocer, y yo el primero, con poca incidencia en la vida de todos los días.

Y es de poca incidencia lo que decimos, menos los que han pasado de criticar al alcalde, posicionarse con los que no han obtenido ni un concejal y tenían uno, favorecer como defensor no llamado de asociaciones denominadas ecologistas de toda ralea, y, luego, pedir el voto para el alcalde; buen cambio de opiniones y, cada uno, puede decidir lo que quiera pero no criticar nada por su clara variación sin base en nada, y menos en la legislación, vamos ideas del mar de los sargazos.

Quizá hemos de pensar que no existen sueños o pesadillas, ni sueños y pesadillas, pues lo que ha ido pergeñando y ha pergeñado el titular de la Navaja de Ockam ha salido con éxito, con sus variaciones e incluso contradictoriamente.

En el Cerro no se ha hecho nada, es claro, el trámite de la modificación no se sabe por dónde anda, no se sabe si está presentado con toda la documentación, no se sabe si están todos los informes, parece que no, pero la propiedad parece que dice que sí, pero nadie lo ha mandado a la Comunidad Autónoma para que ejerza las competencias que dice la Ley autonómica, en toda su extensión.

En la quinta planta de los Pajaritos II, no se sabe nada o casi nada, aunque hay acuerdo de ejecución de viviendas para cuatro plantas, pero se hace cinco, se paran las obras, se encofra, el ascensor parece que llega hasta la quinta planta, se dice que se demuela, se da audiencia, se alega, y se dice por el alcalde que no procede, pero todo esto se sabe por noticias, y la no demolición que dice el alcalde que no procede, no es sobre un proyecto de viviendas sobre cinco plantas; esto que parece así es indiferente para la población que da esas mayorías. Y nadie pone en un link la documentación, y eso que se habla de recurso; habrá que verlo y leerlo y no por noticias que nos quieran contar acólitos que sólo firman lo que les ponen, como intentaron hacer con las alegaciones del Cerro, que sólo porque me las han enviado se han podido leer.

Fdo: Saturio Hernández de Marco