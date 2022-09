TRIBUNA / Cerro de los Moros, la inacabada historia

Sábado, 24 Septiembre 2022 08:05

Regino Paramo presenta en esta primera entrega la que será un recorrido por el expediente urbanístico del Cerro de los Moros, un paisaje cultural que está en riesgo de desaparición.

Cerro de los Moros. La inacabada historia del Ayuntamiento de Soria, en seis capítulos una coda final (1)

CAPÍTULO I. Que trata de la condición del autor y de sus aviesas intenciones

No tengo título con que presentarme, pero sí un profundo amor por esta tierra soriana, para mí de acogida, con sus delicados y a la vez inmensos paisajes que calan y empapan los corazones como esa fina nieve que cae acariciando los campos.

Con ese derecho he seguido con toda atención los artículos de los que alguien llamó los tres tenores del Cerro de los Moros; luego resultó que los tres tenores eran cuatro, al sumarse al coro Leonor del Río, con su cáustica ironía incluso para llamar al orden si alguno desafinaba. Gracias a A. Coronado, a S. Hernández y a R. Mínguez por hacer públicos los desmanes que un promotor privado, con la aquiescencia del Ayuntamiento, planeaba cometer en el Cerro de los Moros, y hacernos ver que, tanto técnica como jurídicamente, lo que ahí ocurre es un ataque en toda regla de lo peor que puebla el planeta contra lo mejor que nos ofrece el maridaje de Naturaleza y Cultura. Gracias a ellos comenzó la resistencia ciudadana contra la barbarie.

Al grano. Prácticamente vencido el verano, volvemos a la realidad de nuestra tierra soriana. En agosto terminó el plazo de Información Pública del proyecto para urbanizar el Cerro de los Moros y ahora toca esperar la decisión del Ayuntamiento sobre la aprobación o no del mismo. Parece que se han presentado contundentes alegaciones que podrían justificar la nulidad del trámite y por tanto la denegación de la aprobación del proyecto. Técnicos y juristas tendrá el Ayuntamiento para ser debidamente asesorado.

Sin embargo, las anteriores inacciones del Ayuntamiento y las declaraciones públicas de sus regidores nos invitan, a algunos aficionados a defender la cosa pública y que ya peinamos canas, a desconfiar del esperable proceder de aquéllos. Los antecedentes, los fracasos de sus aseveraciones y supuestas negociaciones con el promotor, las cínicas manifestaciones de comunión de objetivos con quienes nos oponemos a semejante atrocidad, arrojan abundantes motivos de desconfianza sobre la decisión que finalmente se adopte.

El 23 de enero de 2022 se recordará como el día de la pacífica rebelión de la ciudadanía soriana contra las barbaridades contenidas en la propuesta de urbanización del Cerro de los Moros y lanzadas con su bendición, sin el menor pudor, por los responsables del que debiera ser nuestro Ayuntamiento.

En el inolvidable paseo por tan hermosos parajes se puso de ma(1)nifiesto la magnitud del disparate que la materialización del proyecto presentado por el promotor supondría desde cualquier punto de vista urbanístico, paisajístico e incluso económico. Tanto por la gran superficie ocupada por la zona a urbanizar, como por la destrucción del paisaje cultural de este tramo de la margen derecha del Duero, como por el descomunal volumen de los edificios planteados y por las ignoradas afecciones a los restos arqueológicos constatados en la zona, el rechazo al proyecto fue unánime.

La opinión del gobierno municipal, hasta ahora, se ha limitado a una serie de falsedades y mentiras sobre el contenido y las repercusiones de todo tipo del proyecto presentado, y al absoluto desprecio de cuantas opiniones ajenas se han expresado a través de los medios de comunicación. Es llamativo el silencio cómplice –hay que suponer que impuesto por la disciplina a que obliga el cargo- del concejal de Cultura, que en su día fue la principal voz en contra del Convenio origen del problema; ¿puede más la disciplina, o el amor al sillón, que el respeto a la propia dignidad? No se entiende el silencio de persona tan válida como Jesús Bárez ante un asunto de capital importancia para la esencia cultural de Soria. ¿Acaso ha expulsado a Machado de su particular universo poético-cultural? Hay ocasiones en que silenciar la propia voz es, por decirlo con suavidad, muy poco edificante.

Las declaraciones del Alcalde del día 24 de enero como respuesta a la concentración popular del domingo 23 se suman a la colección de ambigüedades, cuando no falsedades, que nada nos dicen sobre sus concretas intenciones, salvo la evidente de silenciar a la ciudadanía desinformándola y confundiéndola con infundadas alarmas y promesas de llevar el mismísimo paraíso terrenal al Cerro de los Moros. ¿Acaso pretende hacernos creer que no conocía el anuncio del promotor de esa misma fecha de convocatoria de la Información Pública del proyecto? Si lo conocía no tiene perdón posible por silenciarlo, y si no lo conocía quedó en el peor de los ridículos: ¿Con qué calaña de gentes estaba negociando? Y, en su caso, ¿qué es lo que estaba negociando? Pero, ¿es que realmente estaba negociando? ¿Por qué no se colocó el sombrero de Alcalde para frenar tamaño dislate con las armas de que el Ayuntamiento dispone?

La importancia de la situación actual es que estamos ante la última oportunidad del Ayuntamiento para actuar del lado del interés público, y no del lado del promotor, como hasta ahora ha hecho con su inacción. Si no se anula la Información Pública o se deniega la aprobación provisional del proyecto, la decisión final sobre éste pasará a ser de la Junta de Castilla y León, con la práctica seguridad de su aprobación definitiva. Las alegaciones presentadas ahí están. La consideración que dé a las mismas el equipo de gobierno municipal dependerá sin duda de la potencia de esa oposición, máxime en el período electoral que se avecina.

En lo que sigue se hará, con base en lo ya publicado en diferentes medios, un repaso de esas falsedades y mentiras aireadas por el Alcalde y el concejal (ahora también senador) de Urbanismo (entre comillas sus declaraciones o el sentido de las mismas), con la doble intención de despejar dudas sobre sus verdaderas intenciones y de llamarles, una vez más, a las trincheras de la defensa del Cerro de los Moros contra los embates de la especulación salvaje. Son diez llamadas al orden que iré descubriendo en sucesivas entregas o capítulos, al viejo estilo de las novelas del siglo XIX:

CAPÍTULO II. DONDE SE RECUERDAN LOS CUENTOS DEL GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN

CAPÍTULO III. EN EL QUE SE PROSIGUEN LOS CUENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO IV. DONDE SE DESCUBREN ALGUNAS TRAMPAS DE LOS PROTAGONISTAS

CAPÍTULO V. EN EL QUE SE DESVELAN NUEVAS TRAMPAS DE LOS REGIDORES MUNICIPALES Y SE CLAMA POR LA VERDAD Y EL BUEN GOBIERNO

Como quiera que los pilares legales de cuanto aquí se expondrá ya han sido tratados con detalle por técnicos en la materia en publicaciones anteriores, se excusará su innecesaria repetición

(Continuará)

Fdo: Regino Páramo