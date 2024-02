TRIBUNA / Cerro de los Moros. Desenlace

Jueves, 29 Febrero 2024 21:50

Fernando García Aparicio sostiene en este artículo de opinión que la hora de la verdad ha llegado en el expediente urbanístico y jurídico del Cerro de los Moros, donde hay dos alternativas y una de ellas pasa por la personación en la causa abierta en el TSJCyL.

“Después de la verdad no hay nada tan bello como la ficción”.

Antonio Machado

Pensaba y creía bastante firmemente, que con Cerro de los Moros. Caso Cerrado (el Mirón de Soria 18-12-23) amainaría algo este culebrón, que en ocasione sirve de cortina de humo sobre otros asuntos y problemas más importantes y sobre todo inmediatos.

Y conocida es mi teoría de que en el cerro ni se va a construir ni se quiere ni se ha querido nunca construir.

Ni 84 bloques ni 22. Ni 1.304 viviendas ni 201 y todo ha servido y se sigue alimentando para estimular un valor del que seguramente carece.

Aún no sabemos con certeza lo que se pretende, si permutar, trasladar la edificabilidad, o lo que sea, pero el negocio es o será no construir. Pero mientras seguir vendiendo expectativas para mantener el valor.

Pero siguieron los artículos de los conocidos. El ingeniero Ricardo Mínguez, el jurista Saturio Hernández y se suma el abogado Mario González y también las desconocidas y buscadas Leonor del Rio y Leticia Escardó. Si bien esta vez no apareció él incógnito Regino Páramo que vaya Vd. a saber. Todos en El Mirón de Soria, como periódico digital de representación de la Libertad de Expresión.

También Amigos del Museo Numantino, Asden, Hacendera y Soria por él futuro, lo expresaron en otro medio. Y disculpas si me dejo alguno.

Pero aunque haya algunas aportaciones, siempre bienvenidas como aclaraciones, me extraña que al estar el culebrón de El Cerro en El Tribunal Superior de Burgos, se obvie tan descaradamente, ya que el partido se juega allí y solo allí y difícilmente los artículos publicados van a tener ninguna importancia ni influencia en lo que el juez ponente y resto de Magistrados decidan en unos meses. A no ser que alguien se persone.

Por eso decía en mi anterior artículo, que la única manera de influir y de paso conocer, pues se tiene derecho a toda documentación, todo lo que se ha pergeñado a lo largo de muchos años con PP y PSOE no sé olvide, es personarse ante el Tribunal Superior de Burgos en el partido- de previsible empate- Ayuntamiento de Soria, frente a propietario o propietarios de El Cerro de los Moros.

Eso sería en un estado de derecho buscar justicia y no venganza, aunque en este caso lo segundo este implícito en lo primero. O sea que el derecho y deseo de buscar la verdad como justicia, daría e implicaría el descubrir si el procedimiento fue el adecuado en cuanto a la presentación de todas las fichas necesarias que acreditaran registralmente la totalidad de la propiedad, que tanto se ha puesto en duda y que se dice representar. Y si esto no es así, significaría o podría y debería serlo un serio problema para el Ayuntamiento por semejantes desliz. Y añadir si el informe del arquitecto/a fue completo aunque ignorado. Y ahí quedaría o podría quedar todo pues aquí nadie dimitiría.

Quedan pues dos posibilidades. Una que no haya personación y otra que esta se dé.

Naturalmente, no pueden personarse, ni Asden, ni Museo Numantino, ni Hacendera, ni Soria por el futuro etc. etc., pues tienen que adoptar acuerdo por el órgano colegiado. Y así se conocerán las personas físicas que lo componen y a quien eligen de su confianza para personarse.

Aquí tiene que personarse fulanito de tal, con nombre y apellidos, abogado y procurador. Y al PP ni esta ni se le espera.

Y si no hay personación nos quedaremos a medio camino, que mucho artículo por aquí y por allá, que blablablá, blablablá, pero, mejor no llegar a más y seguir siendo amigos del alcalde.

En caso de que no haya personación, ya es conocida mi teoría de que se llegara a un acuerdo por y entre las dos partes antes de que la sentencia sea firme y de que incluso el Tribunal Superior de Burgos pueda anular la permuta que en mi opinión tanto les favorece y que no estaba contemplada.

Pero si hay personación, las cosas podrían cambiar y mucho.

Y cambiar mucho significa que aunque las dos partes en litigio alcanzaran un acuerdo, el proceso podría seguir adelante y la sentencia firme, aunque difícilmente recurrible ante el Tribunal Supremo estaría por encima de los acuerdos o pactos que las dos partes alcanzaran.

La justicia prevalecería y la verdad como venganza estaría en descubrir si el propietario o los propietarios lo son realmente de todo lo que dicen ser y si el Ayuntamiento tramitó en debida forma el procedimiento.

A estos efectos cabe resaltar de los artículos citados, él del jurista Saturio Hernández, contradicciones en el Cerro (El Mirón de Soria 28-1-24). Y esta vez sí que hay algo nuevo bajo el sol.

Y lo primero es la propiedad, los peticionarios de la modificación lo hacen como propietarios mayoritarios o totales de la Unidad, el Cerro, o no.

Son los mismos que los de la sentencia, pero con otra personalidad que, algún día, se unificará o no.

….y no ha dicho nada el Ayuntamiento que debería haber solicitado cual es el título, que no puede ser otro que el registral, de los que solicitan la modificación….

Que hará el Ayuntamiento de los defectos de expediente que dice la arquitecta municipal, pues si no hace nada, el procedimiento es nulo de pleno derecho.

Y eso se dice porque, puesto de relieve falta de datos y documentación del procedimiento que se ha presentado, el no requerir que se complete, o se diga, previa audiencia que no es preciso, no puede seguir y la caducidad es incuestionable….

Pero el informe de la arquitecta municipal…, tiene el defecto de referencia de no hacer mención a si los promotores son o no propietarios registrales de los terrenos del Cerro.

Es decir, no es suficiente que se presente una modificación de planeamiento que desarrollaría por el sistema de compensación, para su tramitación tiene que de exigirse por la Administración que se acredite la propiedad.

La hora de la verdad ha llegado.

Personarse o no hacerlo.

Elegir entre la verdad y ficción.

Pero en una ciudad en la que el bulo, el chascarrillo o el boca a boca tiene más valor que lo escrito, difícilmente llevan a su sociedad al desarrollo y progreso.

Y en esto de, el Cerro, parece que hay bastante de cuento y también de cobardía.

Fdo: Fernando García Aparicio